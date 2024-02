El valor de las exportaciones de gas natural cae en 69% en una década





15/02/2024 - 07:48:24

La Razón.- En una década, las ventas de gas natural boliviano al mercado externo cayeron 68,7% en valor y 58,6% en volumen, según los datos publicados en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE). En volumen, las exportaciones bajaron de 13,46 millones de toneladas en 2014 a 5,57 millones la gestión pasada. En cuanto al valor, las ventas se desplomaron de $us 6.011,1 millones a $us 1.880,4 millones. La Razón hizo la conversión de kilogramos, que es la nomenclatura que emplea el INE, a toneladas para una mejor comprensión de los datos estadísticos. Las exportaciones al mercado argentino fueron las más afectadas, con una caída del 64,3% en volumen y 70,9% en valor. En tanto, las ventas al mercado brasileño bajaron 55,8% en volumen y 67,4% en valor, según los datos procesados por La Razón con base en la información del INE. UNA DÉCADA En 2014, la comercialización del energético a Argentina y Brasil representaba el 47% del valor total de las exportaciones nacionales. Para 2023 había caído al 17%. La caída en las ventas de gas natural a los mercados externos se explica principalmente por una menor producción del energético. De acuerdo con los datos de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Bolivia alcanzó el pico de producción de gas natural en 2014 cuando se llegó, en promedio, a los 59,6 millones de metros cúbicos por día (MMm3d). Para 2022 se desplomó a 41,3 MMm3d y, hasta agosto de 2023, se tenía una media de 38 MMm3d. RESERVAS El presidente Luis Arce admitió en un acto público en Oruro, el 29 de agosto de 2023, que Bolivia no tiene en estos momentos la capacidad para producir más gas, ya que las reservas “han ido cayendo hasta tocar fondo”. Sin embargo, el Mandatario garantizó que el Gobierno seguirá invirtiendo en exploración para reconstituir esa provisión. “De un tiempo a esta parte hay una declinación, desde el 2014 más o menos, hay una declinación en la producción, que lamentablemente ha ido cayendo hasta tocar fondo. (…) Hemos perdido muchas reservas de gas durante todo este tiempo, no se han repuesto esas reservas de gas y el país por lo tanto no tiene capacidad para producir más. Para producir gas hay que tener las reservas, hay que identificar el pozo; hay que saber dónde hay gas para poder extraerlo”, dijo. El Presidente reconoció que esa reducción en la producción afectó los ingresos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que genera menos recursos para las nueve gobernaciones del país. “Tenemos una reducción en los recursos que vienen del IDH, que es el impuesto a los hidrocarburos que el país percibe cuando sacamos una molécula (de gas natural), ya sea para consumo interno o la exportación. Y como hay menos reservas de gas, ha habido menos producción. Y por lo tanto hemos sentido todos la disminución de regalías y las gobernaciones que dependen fundamentalmente del IDH y de las regalías del gas han disminuido sus ingresos”, remarcó. PROYECTOS YPFB proyectó para este año la exploración de 14 pozos hidrocarburiferos que, en su mayoría, están en áreas tradicionales. El objetivo principal es el de incrementar la producción de gas natural y petróleo. El vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de la petrolera estatal, Enzo Michel, informó en octubre de 2023 que el desarrollo de mayor actividad exploratoria en el país es la única manera de revertir la curva de producción de hidrocarburos que en la actualidad está en declinación. YPFB tiene firmados contratos de compra-venta de gas natural con Energía Argentina SA (Enarsa), desde 2006, y con Petróleo Brasileiro (Petrobras), desde 1996. La provisión del energético continuará para el mercado brasileño, pero para Argentina será suspendido a partir de mediados de este año. Agustín Gerez, presidente de la estatal Enarsa, informó en agosto de 2023 que “en el marco de las negociaciones (con YPFB)”, se espera que la petrolera estatal boliviana “cumpla con sus obligaciones de entrega de gas hasta junio” de este año. Argentina proveerá de gas a las provincias septentrionales de ese país con el Gasoducto del Norte.