La pirámide con la base más grande del mundo está en México. Y guarda misterios para los arqueólogos





14/02/2024 - 19:38:06

Xataka.- Tlachihualtepetl, o la Gran Pirámide de Cholula, destaca por varios motivos. Uno de ellos es su tamaño; y otro el hecho de que permaneciera oculta a plena vista, disfrazada de gran colina, durante siglos. Hace casi 150 años que sabemos de su existencia, pero la gran pirámide está aún repleta de misterios. La pirámide es ciertamente colosal. Pese a sus solo 65 metros de altura (semejante a la elevación de la pirámide de Micerino, la menor de las tres pirámides de Giza), la planta de Tlachihualtepetl se alarga por 450 m. Esto da a la pirámide un volumen de 4.500.000 metros cúbicos (el doble que la pirámide de Keops), y la convierte en uno de los mayores monumentos creados por la humanidad. Tlachihualtepetl puede traducirse como "montaña hecha a mano" y los aztecas dedicaron este templo al dios Quetzalcóatl, una deidad asociada con conceptos tan diversos como el viento, la vida, la luz, la sabiduría, la fertilidad o el conocimiento. En diciembre de 2022 comenzaron las obras para la rehabilitación de la Escalinata del Pocito. Esta zona deriva su nombre de una capilla levantada sobre una fuente de "agua milagrosa". Estas obras buscan rehabilitar una zona especialmente dañada por el terremoto de 2017, pero los trabajos están facilitando la aparición de nuevos hallazgos arqueológicos. Durante las excavaciones se halló un núcleo de adobe de finales del periodo clásico, es decir, entre los años 100 y 600 e.c. "A pesar de que ya no tenemos la fachada ni el enlucido de la sexta etapa de la pirámide, estos núcleos insinúan la forma que el edificio habría tenido", explicaba entonces en una nota de prensa la arqueóloga del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) Mariana Toledo Mendieta. Entre los primeros hallazgos se encuentra una estatuilla que los arqueólogos creen mostraba al Tláloc, dios de la lluvia, reconocible por sus característicos ojos y colmillos. Además, los arqueólogos encontraron restos de múltiples braseros de arcilla. "Aún no se ha determinado su antigüedad y si tenían una función ritual o se trataba de luminarias de la pirámide, pero es claro que hubo un uso sostenido del fuego en este sitio y que, al momento en que uno de los braseros se quebraba, en vez de retirarlo, colocaban otro encima de él", comentaba a este respecto Toledo Mendieta.

Pirámides milenarias No se sabe con exactitud cuándo comenzó a construirse la Gran Pirámide, pero se cree que fue en el siglo II AC que se construyó la primera pirámide. Primera puesto que Tlachihualtepetl es en realidad una serie de pirámides cada vez mayores, construidas a lo largo de siglos, superpuestas la una a la otra como si de matrioskas se tratara. Esta primera edificación tenía unos 120 metros de lado, y fue ampliada en primera instancia hasta alcanzar los 170 metros de largo y 45 de altura. La pirámide sufrió ampliaciones sucesivas hasta que los cambios vividos durante el siglo VIII DC. llevaron a su abandono. Construida en adobe y tierra, la pirámide acabó llenándose de vegetación dándole la apariencia de un pequeño monte o colina. A mediados de octubre de 1519, el ejército al mando de Hernán Cortés, compuesto por tropas hispánicas y sus aliados de Tlaxcala, entraron en la ciudad desarmada en su camino hacia Tenochtitlán. Cuando se produjo la “Matanza de Cholula”, la gran pirámide ya llevaba años desamparada. Tanto que las tropas conquistadoras no se percataron de su existencia, y probablemente tras confundirla con una colina, edificaron sobre ella la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. No fue hasta 1881 que la pirámide fue redescubierta por Adolph Bandelier. Desde entonces diversas excavaciones arqueológicas se han realizado en la pirámide. Entre las más importantes las realizadas entre 1930 y 1950 por Ignacio Marquina, que excavaron unos ocho kilómetros de túneles. El templo católico que copa la pirámide es hoy en día considerado bien cultural protegido, lo cual limita las labores de excavación. La última excavación está a punto de terminar (las obras de restauración se espera terminen a principios de este mes) y sus primeros hallazgos son la prueba de que este templo milenario aún puede estar reservándonos más de un secreto.