ANH inicia procesos administrativos contra dos surtidores en La Paz y El Alto por suspender venta de combustibles





14/02/2024 - 19:29:58

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) inició procesos administrativos contra dos estaciones de servicio, una en El Alto y otra en La Paz, por incumplimiento de la normativa al suspender la comercialización de gasolina, informó el jefe de la Unidad de Control, Carlos Cordero. Respecto al caso en la ciudad de El Alto, el personal de la ANH verificó que una estación de servicio no comercializaba gasolina, porque sus administradores no tomaron las precauciones necesarias para retirar combustible de la planta de almacenaje de YPFB en Senkata, como lo hace el resto de surtidores. El ente regulador, en coordinación con YPFB, desde hace dos semanas, de manera extraordinaria, amplió los horarios de atención. Por lo tanto, realiza el despacho y la facturación correspondiente de manera inmediata para que la continuidad del servicio a los consumidores finales no se vea interrumpida. Cordero advirtió que de constatarse falta a la norma se iniciará un proceso sancionatorio en la vía administrativa. “La sanción correspondiente es de 30 días de comisión de la venta del último mes, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 29753”, advirtió. En La Paz, la mañana de este miércoles, se registró un caso similar a la de El Alto en una estación de servicio de la zona de San Jorge. El personal de la ANH se desplazó a los diferentes puntos de venta de combustibles en todo el país para verificar la continuidad del servicio.