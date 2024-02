Adamari López hace impactante confesión sobre su relación con Luis Fonsi





14/02/2024 - 19:03:24

Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados por cuatro años. Durante su matrimonio, que duró de 2006 a 2010, la conductora de televisión puertorriqueña enfrentó el cáncer de mama. La también actriz reconoció que su ex esposo fue una parte importante durante su proceso de recuperación y reconoció que la ayudó en ese episodio de su vida, pero también habló del fuerte dolor que le causó cuando se separaron. “Yo siento que él estuvo en el momento que tuvo que estar, me ayudó en el momento más difícil, cuando fui diagnosticada y cuando me tocó enfrentar la enfermedad. Lo que pasó después ya es cuento viejo, ya cada uno tiene su vida, tiene su familia, y sigue haciendo lo que le gusta hacer”, expresó en entrevista con la revista TVyNovelas. “Él estuvo en el peor momento, eso nunca lo he dejado de decir, eso está en mi libro, pienso que él estuvo en el momento en el que lo necesitaba, pero también causó un dolor tan grande como la enfermedad (cáncer), fueron las dos cosas, pero ya pasó”, sentenció.

Además, la puertorriqueña declaró que ella está segura que el fin de su relación con el cantante no fue un acto de maldad, sino que simplemente se dio así. “No creo que lo haya hecho intencionalmente o por maldad, simplemente son cosas que se dan en la vida y que uno no sabe manejar correctamente”, recalcó. Adamari López se pronunció sobre las presuntas indirectas que Luis Fonsi lanza en su contra a través de sus canciones. Aclaró que ella recibe críticas por hablar de ese episodio de su vida, pero que está segura que el cantante hace referencia a esos momentos de su vida mediante su música. “Yo creo que ambos hemos pasado la página, para utilizar, a lo mejor, el título de la canción que él lanzó. A veces, cuando hablo del tema, la gente piensa que yo quiero seguir hablando, pero ustedes preguntan y yo, jamás voy a dejar de contestar. Porque me parece que ustedes también se merecen un respeto. Él habla a través de sus canciones, yo hablo de frente”, aseguró. Sobre la canción ‘Pasa la página’ que Luis Fonsi lanzó este 2023, Adamari López aseguró que fue “una indirecta bien directa”. “A lo mejor él difiere de lo que siento yo, tenemos dos puntos de vista distintos. Por eso, probablemente, no estamos juntos hoy día, pero cada quien lleva su fiesta en paz”, comentó. Tras el final de su relación, Adamari López comenzó una relación con Toni Costa, de quien se separó en 2021 y con quien tuvo a su única hija: Alaïa. Por su parte, Luis Fonsi también rehizo su vida y se casó con Águeda López en 2014, con quien procreó a sus dos hijos.