Influencer con labio leporino pasa de vender en la calle a desfilar en Nueva York





14/02/2024 - 17:57:22

People.- A sus 23 años, Paola Ruiz ha tenido que luchar mucho en su vida, pero el esfuerzo da sus frutos y a la vista está. La influencer colombiana se ha convertido en la primera modelo con labio leporino en desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York. Un momento increíble en la vida de cualquier maniquí, que impresiona todavía más conociendo la historia de la joven. “Representar no solo a la comunidad de niños nacidos con labio leporino, sino también a aquellos padres que luchan por sacar adelante a sus hijos y los motiven a perseguir sus sueños. Que no los escondan por miedo al bullying, que lo enfrenten y trabajen en el amor propio”, afirmó la creadora de contenido. Ruiz nació en Armenia, Colombia, en medio del eje cafetero. Su madre tenía solo 15 años cuando ella nació y escasos recursos. Desde los seis, ayudó vendiendo empanadas en la calle y a los 14 años emigró a los Estados Unidos, donde limpió casas y trabajó en salones de belleza. Una vida extremadamente difícil, rodeada de bullying, emigración, la pérdida de un hermano y extenuantes tratamientos médicos para su síndrome de labio leporino. Esto se produce cuando el tejido que forma los labios no se une completamente antes del nacimiento, lo que ocasiona una abertura en el labio superior. La abertura puede ser una hendidura pequeña o una hendidura grande que atraviesa el labio y llega hasta la nariz. Por su aspecto, la ahora modelo recibió el acoso de compañeros del colegio, como cuando dos niñas le lanzaron basura encima y le dijeron “deforme”. “Ese día aprendí dos cosas: jamás ser como ellas y demostrarme a mí misma que era más que eso, y que mi físico no iba a ser un impedimento para ser la mujer exitosa que siempre desee ser”, explica la influencer, hoy con más de cuatro millones de seguidores en TikTok y más de un millón en YouTube. En su debut sobre la pasarela neoyorquina, Ruiz desfiló para Giannina Azar, una de las diseñadoras dominicanas más internacionales quien ha vestido a numerosas artistas de la talla de Jennifer López, Beyoncé, Thalía, Britney Spears, Gwen Stefani, Chiquinquirá Delgado o Maluma. La joven estudiante y modelo portó un corsé dorado y una falda larga decorada con una imagen que nos recordaba a las figuras del carnaval de Venecia. Como accesorios, botas doradas, unos aretes largos de cristales azules y una corona que le hizo lucir como la reina que es.