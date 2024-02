Banco Unión limita a Bs 14.000 las transacciones digitales diarias de sus clientes





14/02/2024 - 11:04:16

El Banco Unión modificó a Bs 14.000 el límite de transacciones diarias digitales para personas naturales por seguridad de sus clientes y tomando en cuenta que ahora en Bolivia y el mundo “está en boga la ciberseguridad”, aclaró este miércoles el gerente general de la financiera, Marcelo Jiménez. En pasados días, la entidad publicó un comunicado en el que informó a sus clientes y consumidores financieros que “pensando en su seguridad, el límite de transacciones diarias para transferencias locales en la Banca Digital UNlnet Plus y UNImóvil Plus, fue modificado a Bs 14.000 para personas naturales”, lo que provocó a especular en redes sociales que la decisión se debía a problemas en el contexto de la falta de dólar y regulaciones. Al respecto, en conferencia de prensa, Jiménez aclaró que esa modificación “responde a un trabajo continuo de seguridad que se realiza en el banco precautelando los ataques y considerando que hoy en el mundo y en Bolivia está en boga la ciberseguridad”. Señaló que, con dicha modificación, las personas naturales, que son clientes del banco o consumidores financieros, puedan hacer transacciones diarias digitales por los Bs 14.000 lo que significa más de Bs 420.000 un mes. “Además esta limitación únicamente es al canal digital, por lo que si un cliente tiene saldos mayores y requiere acceder a los mismos lo puede hacer sin ningún problema en cualquier ventanilla de cualquier agencia del banco”, explicó. Indicó que luego de una revisión interna, se definió que cerca del 85% de las transacciones del Banco Unión están en el promedio cercano a Bs 10.000. Con base a esa información, la entidad estableció transacciones diarias digitales de hasta Bs 14.000, “porque el rango de uso es menor”. “Con esas explicaciones desvirtuamos cualquier tergiversación que pueda haber del comunicado, únicamente tiene que ver con las medidas de seguridad, no tiene nada que ver con otras circulares y la transaccionalidad de nuestros clientes”, aclaró el gerente general del Banco Unión.