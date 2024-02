Amiga de Shakira habló del romance de la colombiana con exfigura de la NFL en Estados Unidos





13/02/2024 - 09:17:04

Infobae.- Después de la mediática ruptura de Shakira y Gerard Piqué, la artista barranquillera volvió a ser noticia y esta vez por su vida sentimental, ante los rumores que la vinculan con el estadounidense Julian Edelman. En las últimas horas se concieron las palabras de Tanya Charry, amiga cercana a la barranquillera durante el podcast Mamarazzis, conducido por Laura Fa y Lorena Vásquez, las cuales aseguraron que la allegada de la cantante colombiana dijo: “Julian Edelman está superinteresado (en Shakira)”. Sin embargo, las periodistas manifestaron que la intérprete de El jefe, “tiene como preocupación principal su contencioso con Hacienda, no el volver a enamorarse”. Las suposiciones surgieron luego de que la artista colombiana publicara en su cuenta de Instagram que Julian Edelman estuviera presente en su fiesta de cumpleaños, el viernes 2 de febrero en Miami, Florida. La fotografía a blanco y negro ambos aparecen sonriendo para la cámara en medio de la celebración del cumpleaños número 47 de Shakira. Por otro lado, en el programa Vamos a ver de Telecinco confirmaron que el supuesto romance de la barranquillera y el exjugador de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano y sus siglas en español) sería solo una estrategia para desviar la mirada a la verdadera situación. “Su entorno estaría interesado en filtrar información para despistar, pero con quien mantienen una relación es con el productor argentino Rafael Arcaute. También fue al cumpleaños y se les vio bastante juntitos, pero pasó más desapercibido”, dijeron en el medio internacional. Respecto a la relación con el exfutbolista Gerard Piqué, las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez resaltaron que no hay señales de mejora. “Su vínculo sigue siendo más que gélido (fria)”, afirman. Desmienten además que Shakira haya levantado un veto a Clara Chía, la nueva pareja de Piqué, para que pueda relacionarse con sus hijos. “Nunca ha existido ninguna cláusula en el convenio de separación que tuviera que ver con Clara”, mencionaron.

Rumores Recientemente, se ha despertado interés en torno a la vida personal de Shakira por su presunta relación con Julian Edelman, exestrella de la NFL y antiguo jugador de los New England Patriots. Los rumores de un posible romance entre ambos surgieron tras ser vistos juntos y mostrarse cómplices en una fiesta, lo que ha avivado las especulaciones entre sus seguidores y varios medios de comunicación. Shakira, reconocida internacionalmente por su carrera musical, y Edelman, quien se retiró del fútbol americano en 2021 tras una exitosa trayectoria con los Patriots, comparten una diferencia de edad de diez años, con la cantante recientemente cumpliendo 47 años y el exjugador 37. Esta posible nueva relación surge poco después de que otros rumores vincularan a la artista con diversas personalidades, entre ellas el productor argentino Rafael Arcaute y figuras como Lewis Hamilton, Tom Cruise y Jimmy Butler. La cercanía entre Shakira y Edelman fue notoria durante la celebración en cuestión, donde no se ocultaron de las cámaras y exhibieron una notable complicidad. Pese a esto, algunos internautas opinan que la relación entre la cantante colombiana y las figuras mencionadas previamente podría limitarse a una amistad, basándose en fotografías compartidas por la propia Shakira en redes sociales, específicamente Instagram, durante su cumpleaños, donde apareció junto a Edelman y Arcaute.