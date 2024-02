Las especies migratorias en el mundo están disminuyendo





13/02/2024 - 08:16:07

IPS.- La población de casi la mitad de las especies migratorias en el mundo está disminuyendo y una quinta parte de ellas están amenazadas de extinción, advirtió un informe de la conferencia especializada de las Naciones Unidas iniciada este lunes 12. “Las actividades humanas insostenibles están poniendo en peligro el futuro de las especies migratorias”, dijo al presentar el informe la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Inger Andersen. Esos miles de millones de ejemplares que se desplazan todos los años por tierra, océanos y cielos son “criaturas que no sólo actúan como indicadores del cambio ambiental sino que desempeñan un papel integral en el mantenimiento del función y resiliencia de los complejos ecosistemas de nuestro planeta”, apuntó Andersen. Con el informe se inició en esta ciudad asiática la 14 Conferencia de las Partes (COP14) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), un tratado de biodiversidad de la ONU con un centenar de signatarios que procura favorecer la vida de esas especies. El foco principal del informe son las 1189 especies animales reconocidas como necesitadas de protección internacional, y están incluidas en la lista de la CMS, aunque también presenta análisis vinculados a otras 3000 especies migratorias. Si bien algunas especies incluidas en la lista de la CMS están mejorando, casi la mitad (44 %) muestran una disminución de su población, y más de una de cada cinco (22 %) están amenazadas de extinción. Es el caso de casi todos los peces incluidos en la lista. Se estima que las poblaciones de tiburones, rayas y esturiones migratorios han disminuido hasta 90 % desde 1970. La mitad (51 %) de las Áreas Clave para la Biodiversidad identificadas como importantes para los animales migratorios incluidos en la CMS no tienen un estatus de protección, y 58 % de los sitios monitoreados reconocidos como importantes experimentan “niveles insostenibles de contaminación” causada por el hombre. Las dos mayores amenazas, tanto para las especies incluidas en la lista de la CMS como para todas las especies migratorias, son la sobreexplotación y la pérdida de hábitat debido a la actividad humana. Tres de cada cuatro especies incluidas en la CMS se ven afectadas por la pérdida, degradación y fragmentación de su hábitat, y siete de cada 10 especies incluidas se ven afectadas por la sobreexplotación, incluida la captura intencional y la captura incidental. El cambio climático, la contaminación y las especies invasoras también están teniendo profundos impactos en las especies migratorias. También se indica que 399 especies migratorias que están amenazadas o casi amenazadas de extinción no figuran actualmente en la lista de la CMS. El documento subraya que las especies migratorias desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de los ecosistemas y proporcionan beneficios vitales al polinizar plantas, transportar nutrientes clave, cazar plagas y ayudar a almacenar carbono. Amy Fraenkel, secretaria ejecutiva de la CMS, dijo que “las especies migratorias dependen de una variedad de hábitats en diferentes momentos de sus ciclos de vida. Viajan a veces miles de kilómetros para llegar a esos lugares y se enfrentan a enormes desafíos y amenazas a lo largo del camino, así como en sus destinos”. “Cuando las especies cruzan fronteras nacionales, su supervivencia depende de los esfuerzos de todos los países en los que se encuentran”, subrayó Fraenkel. El informe, primero de su tipo, contiene recomendaciones a los Estados, comenzando por “fortalecer y ampliar los esfuerzos para abordar la captura ilegal e insostenible de especies migratorias, así como la captura incidental de especies no objetivo”. Pide “abordar urgentemente aquellas especies en mayor peligro de extinción, incluidas casi todas las especies de peces incluidas en la lista de la CMS”. Asimismo, “incrementar las acciones para identificar, proteger, conectar y gestionar eficazmente sitios importantes para especies migratorias” y ampliar las listas de la CMS para incluir más especies migratorias en riesgo que necesitan atención nacional e internacional. Finalmente, aboga por intensificar los esfuerzos para abordar el cambio climático, así como la contaminación lumínica, acústica, química y plástica que afecta al planeta.