Bolivia registra 39.952 casos de VIH y el 40% en la población es joven





12/02/2024 - 16:14:23

El Ministerio de Salud y Deportes informó que hasta el 4 febrero de este año en Bolivia se tiene 39.952 casos de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y el 40% se registra en la población joven, por lo que exhortó a la protección en cada relación sexual. “Esa población joven es de 20 a 29 años de edad. Por ello es importante la protección”, publicó esa cartera de Estado en un video en sus redes sociales. Mediante ese audiovisual, el Ministerio de Salud y Deportes exhortó a la protección en cada relación sexual con el uso del condón, uno de los métodos anticonceptivos, que previene el VIH, las ITS, el cáncer de Cuello Cérvico Uterino y embarazo no deseado. El VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si el VIH no se trata puede causar SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). No hay en la actualidad una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH, se lo tiene de por vida. Sin embargo, con la atención médica adecuada, se puede controlar. Las personas con infección por el VIH que reciben el tratamiento eficaz pueden tener una vida larga y saludable, y proteger a sus parejas, explica el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), en su portal web.