Novillo afirma que Morales pactó su candidatura con sus aliados de CC y Creemos





12/02/2024 - 07:42:56

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, sugirió este domingo no creer en las constantes acusaciones falaces del expresidente Evo Morales, y afirmó que éste pactó su candidatura de 2025 con sus aliados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos en el acuerdo que firmaron para garantizar la reelección de Andrónico Rodríguez en el Senado. La postura la fijó al responder a la nueva acusación del exmandatario, quien, en su programa dominical, dijo que el presidente Luis Arce habría “comprometido garantizar la prórroga” de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hasta el año 2027 a cambio de la inhabilitación de su candidatura presidencial, ya vetada por una sentencia constitucional de finales de 2023. “Hay una frase célebre que voy a manifestarla y que es muy importante que a través de esa frase hacer una lectura de lo que va sucediendo, el problema interno que tenemos en el Movimiento Al Socialismo y los efectos que tiene en la coyuntura nacional, esta frase dice: deja de creer en las palabras y empieza a prestar atención a las actitudes, el comportamiento no miente”, respondió Novillo en una entrevista con Bolivia Tv. Explicó que, si uno “hace un examen” de todo lo que dice el expresidente y su entorno, se dará cuenta que solo es parte de una estrategia, primero acusan de cualquier cosa al Gobierno nacional para luego victimarse y generar un poco de empatía en la población que permita generar una movilización. Como evidencia, recordó que en octubre de 2023 el exmandatario y su entorno señalaron que el Ministerio de Defensa estaba preparando la militarización de Lauca Ñ, en Cochabamba, para intervenir el Congreso del MAS, lo que no sucedió. Ese cónclave se efectuó durante dos de los tres días que se había convocado, pero por sus irregularidades, el Tribunal Supremo Electoral rechazó el registro de la directiva presida por Morales porque incluso él no cumplió con varios requisitos, ni siquiera de los aportes. Pero además de ese evento, Novillo mencionó que en enero Morales denunció que el Gobierno “planeaba eliminarlo físicamente” el 28 de enero, pero, como varias de las acusaciones que realiza, esto no se efectuó. De acuerdo con el ministro, con este constante ataque el exmandatario pretende “manipular” a la ciudadanía, para generar “sensibilidad y victimizarse” y luego volver a atacar al Gobierno nacional. Por ello, Novillo instó a Morales a su entorno no “recurrir a la mentira” y afirmó que quienes son parte del Instrumento Político siempre cuestionaron a los anteriores gobiernos con “la verdad, no con mentiras, ni generando zozobra en la ciudadanía”. “La desesperación ha llevado a que se puedan realizar este tipo de afirmaciones para preparar sicológicamente al pueblo en su alta sensibilidad y que esto repercuta después cuando se plantee una acción de ataque contra el Gobierno para que todos crean esa falacia, esa mentira, y todos estén dispuestos a movilizarse”, explicó. En ese contexto, Novillo sugirió: “no crean en las palabras, empiecen a prestar atención a las actitudes, el comportamiento no miente” y advirtió que se realizarán más acusaciones en contra del Gobierno. Por dar un ejemplo más, recordó que Morales siempre acusa al Gobierno nacional de haberse “derechizado”, pero que esto lo hace para encubrir el acuerdo que firmaron sus senadores con los opositores de Comunidad Ciudadana y Creemos, en noviembre de 2023, para que Andrónico Rodríguez permanezca en la presidencia del Senado por una nueva legislatura. El acuerdo fue bautizado como una agenda legislativa con nueve puntos, entre los cuales, en el octavo, los “evistas” reconocen que en el país existen presos políticos para los que se pide un debido proceso. Para Novillo, el exmandatario accedió a incorporar ese punto en el acuerdo con los opositores a cambio de asegurar su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2025. “Es un acuerdo (para) asegurar la candidatura del expresidente Morales, pero a condición de, y lo dice el punto ocho, muy clarito, garantizar el debido proceso para los presos políticos. El concepto de preso político debe entenderse de quien no es un procesado común, cuando admiten ellos (los evistas) que hay presos políticos se abre a que pueda realizarse la admistía, uno al leer esto entiende que se ha negociado candidatura por impunidad”, afirmó.