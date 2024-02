Evo dice que Arce prometió permanencia a autoprorrogados hasta 2027 a cambio de su inhabilitación





11/02/2024 - 15:57:58

Brújula Digital.- El líder cocalero Evo Morales dijo este domingo que el presidente Luis Arce habría prometido “en persona” a los autoprorrogados su permanencia hasta el 2027 a cambio de su inhabilitación, como candidato en las elecciones del próximo año, pero dijo que ahora esa promesa no se concretizará porque las elecciones judiciales “es hasta este año”, en cumplimiento del acuerdo bicameral del 2 de febrero. “Algo quiero que sepa el pueblo boliviano, a mí me ha sorprendido. El Lucho (presidente Luis Arce) en persona había comprometido garantizar la prórroga hasta el 2027 a cambio de la inhabilitación de Evo”, dijo Morales en Radio Kawsachun Coca. De acuerdo con la explicación de Morales, el gobierno de Arce habría prometido la permanencia de los magistrados porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solo puede administrar una elección nacional por año. Los magistrados concluyeron su mandato en diciembre de 2023 y luego se autoprorrogaron de manera indefinida. “Recuerda que el vocal (del TSE) Tahuichi (Tahuichi Quispe) dijo que este año ya son las primarias, ya las primarias son elecciones nacionales. También dijeron que al año solamente puede haber una elección, no dos elecciones nacionales. Entonces este año con motivo de primarias no iba a haber elección del órgano judicial. El próximo año 2025 es elección nacional, tampoco. El 2026 son las subnacionales, tampoco”, dijo. En ese sentido, el líder cocalero afirmó que el jefe de Estado habría prometido a los autoprorrogados su permanencia hasta el 2027. “Lucho prometió, 2027 va a ser elección del Órgano Judicial, pero hay que inhabilitar a Evo. ¿Por qué inhabilitar a Evo? Inhabilitamos a Evo (…) Los mismos magistrados me están informando. Yo siempre digo, yo no busco información, no hago inteligencia, a mí me llega, me busca la información”. Según Morales, esa promesa de Arce a los autoprorrogados es probable que no se cumpla por el acuerdo bicameral del 2 de febrero. “Ya no saben qué hacer. La prórroga ya no se va a resolver el 2027. Es hasta este año. Pero sí ha llegado. ¿Y qué va a hacer ahora? La denuncia, no renuncia, es el debate interno que tienen. Ahí saludo nuevamente, que evidentemente (con) los bloqueos nos perjudicamos, pero cuando el movimiento campesino bloquea, todo el mundo protesta, pero cuando algunos citadinos bloquean, nadie protesta”. El exmandatario, que renunció a la Presidencia el 10 de noviembre de 2019, dijo que no participó en los 16 días del bloqueo carretero, que organizaciones sociales afines a su liderazgo protagonizaron entre enero y febrero. “Cuando el movimiento campesino bloquea, me echan la culpa a mí. Casi tres procesos contra Evo. El proceso ya está cerrado, quieren reabrir. Esta acción popular, ¿qué sentido tiene? Ah, están hablando del 2019, el proceso contra Evo”. Morales aseguró también que está habilitado constitucionalmente para su quinta candidatura a las elecciones presidenciales del 2025 y restó importancia al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de diciembre 2023. La Sentencia Constitucional 1010/2023, acogiendo una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) sobre la materia y aprobada por el TCP el 29 de diciembre de 2023, establece que la reelección “no es un derecho humano” y, por tanto, puede ser restringido legalmente. Así anula una sentencia previa, aprobada por este mismo tribunal en 2017, que decía lo contrario. Este último fallo (de 2017) permitió que Morales se presentara a su cuarta reelección y generó un movimiento de protesta ciudadana que terminó en el derrocamiento del líder cocalero en 2019, tras las elecciones que este ganó ese año y que posteriormente se anularon por acusaciones de presunto fraude.