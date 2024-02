El destino de la fortuna de más de 11.165 millones de dólares de Sebastián Piñera





10/02/2024 - 10:00:10

Infobae.- Además de dirigir los designios de Chile en dos gobiernos, Sebastián Piñera fue un empresario exitoso cuya trayectoria le permitió amasar un millonario patrimonio, ubicándose según el ránking Forbes de 2023 en el puesto 1.027 de millonarios a nivel mundial y en el quinto en su país, luego de Iris Fontbona, Jean Salata, Horst Paulmann y Julio Ponce Lerou. ¿Quién heredará entonces, o cómo se repartirá, tan considerable fortuna? Según reza una nota de Cooperativa, hace solo un año, los cuatro hijos de Piñera hicieron cambios en su testamento, a fin de determinar el destino de las propiedades y empresas del ex mandatario. Así, Madgalena, Cecilia, Cristóbal y Sebastián Piñera Morel quedaron como directores y socios controladores de Inversiones Bancorp Limitada, y se definió que ésta debería seguir pese a la muerte de su fundador. Cabe destacar que Bancorp administraba un capital nominal de $10.833 millones (unos USD 11.165 millones) hasta febrero de 2023, según información de La Segunda. Inversiones Bancorp Limitada “tendrá una duración de diez años a contar de la fecha en que se produzca el fallecimiento de don Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique”, zanjó el testamento. “Se prorrogará automáticamente por períodos iguales y sucesivos de cinco años cada uno, a menos que alguno de los socios manifieste su voluntad de no prorrogarla”, continúa el escrito. El texto también especifica que Bancorp será administrada por un directorio compuesto por cinco integrantes y la sociedad se repartirá en partes iguales entre los cuatro hermanos (25% de ella cada uno). Inversiones Odisea La segunda sociedad que administra el patrimonio de los Piñera Morel es Odisea. En 2018, este “family office” se hizo cargo de los negocios del ex presidente que quedaron fuera del fideicomiso ciego, que mayoritariamente se encontraban en el extranjero. En estricto rigor, pertenece a los hijos del ex mandatario desde 2010, cuando este último se las vendió antes de asumir la presidencia, según consigna un nota de Ex-Ante. Antes de poner su rúbrica, Piñera tomó una última decisión respecto a la sociedad: nombrar a su amigo y socio José Cox en el directorio, el mismo desde cuya casa despegó antes del accidente en su helicóptero. La compañía entonces pareció pasar a un segundo plano, sin embargo, seguía bastante activa: en mayo de 2016, por ejemplo, un artículo publicado en La Tercera daba cuenta que el “family office” había prestado casi USD 40 millones a la familia Cueto, controladores de Latam. En octubre de 2023 Odisea optó por salir de la propiedad de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), después de diez años. Su porcentaje estaba valorizado en USD 7,67 millones. Esa decisión probablemente se vio influenciada por los cambios que -al igual que en Bancorp- los hijos de Sebastián Piñera decidieron llevar adelante durante el año pasado. A diferencia de lo que ocurre con Bancorp, en el gobierno corporativo de Odisea no están los hermanos Piñera Morel. La sociedad posee un directorio compuesto por tres integrantes, quienes son nombrados con la aprobación de tres de los cuatro hermanos. Fernando Barros, el hombre de confianza del ex Presidente Sebastián Piñera, quedó como director en mayo pasado. ¿Y las propiedades? Los hijos del ex presidente también se quedarían con las propiedades de veraneo ubicadas en el Lago Caburgua (al lado de la casa de la ex presidenta Michelle Bachelet), Bahía Coique, en el Lago Ranco, lugar de su fatídico accidente, Zapallar y Futrono, además de oficinas en el barrio alto de Santiago. Heredarán también terrenos en las comunas santiaguinas de Lo Barnechea y Pudahuel, amén de estacionamientos y bodegas.