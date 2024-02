La ciudad china conocida como la Pequeña París: Tiene su propia Torre Eiffel, los campos elíseos y la estética parisina





10/02/2024 - 09:45:27

Infobae.- París es una de las ciudades más visitadas del mundo. Esto no es de extrañar pues su historia, ambiente cosmopolita, patrimonio cultural y todos sus monumentos convierten a la capital francesa en un destino digno de conocer. Tanto es así, qué puntos tan emblemáticos cómo la Torre Eiffel han sido recreados en otras partes del mundo, como es el caso del hotel de Las Vegas, París Las vegas. Pero si un lugar en el mundo que se caracteriza por una reproducción idéntica de París es la ciudad de Tianducheng. Situada en la provincia de Zhejiang, China, esta peculiar urbanización se ha ganado el apodo de ‘pequeña París’ debido a su réplica a escala de la Torre Eiffel y su imitación de la estética parisina. Concebido inicialmente como un área residencial de lujo y atractivo turístico, su construcción comenzó a principios de la década de 2000. Con calles que llevan nombres franceses y arquitectura que intenta emular el estilo parisino, Tianducheng aspiraba a atraer a residentes y visitantes ofreciendo una experiencia europea sin salir de China. El origen de esta peculiar réplica tiene su origen en el año 2007, cuando una compañía inmobiliaria decidió llevar a cabo un proyecto urbanístico basado en la arquitectura y diseño clásico europeo. La ciudad elegida fue París, desde la cual plasmaron su característico estilo neoclásico en las fachadas y calles de esta urbe china. Pero esto fue más allá, pues a día de hoy se puede contemplar una réplica de la Torre Eiffel que se eleva unos 108 metros, aproximadamente una tercera parte de la altura del monumento real en París. A ella le acompañan otros espacios icónicos del paisaje parisino como es el Arco del Triunfo, una Fuente Medici de los Jardines de Luxemburgo e incluso los Campos Elíseos. A su vez, sus calles tienen todo lujo de detalles, pues también se pueden apreciar los típicos cafés franceses y preciosos bulevares. A pesar de sus ambiciosos objetivos, el desarrollo de Tianducheng no ha estado exento de desafíos. Inicialmente, la expectativa de una alta demanda de propiedades y un flujo constante de turistas no se materializó como se había anticipado. Esto condujo a una disminución en la ocupación residencial y, por un tiempo, a la percepción de ser una ciudad fantasma. Sin embargo, en los últimos años, la urbanización ha experimentado un cambio gradual. La población en la urbanización ha comenzado a crecer, y aunque aún está lejos de su capacidad máxima, ahora alberga a varios miles de residentes. Este incremento en la población ha venido acompañado de un interés renovado por parte de los visitantes, atraídos tanto por la curiosidad como por la singularidad arquitectónica del lugar. Así, la réplica de la Torre Eiffel y los otros elementos arquitectónicos inspirados en París se han convertido en puntos populares para sesiones de fotografía, especialmente entre parejas que buscan un telón de fondo romántico para sus fotos de compromiso o boda.