Una fuerte llamarada solar provocó un apagón de radio en gran parte del hemisferio sur







10/02/2024 - 09:25:44



Este viernes se produjo una fuerte llamarada solar de clase X, provocada por la región de manchas solares AR3575, que emergió en el extremo sureste del Sol, informó el Centro de Predicción del Clima Espacial de EE.UU. (SWPC).

La llamarada, clasificada como X3,3, ocasionó un apagón en las comunicaciones radiales de alta frecuencia en gran parte del lado iluminado de la Tierra, que comprende las zonas de América del Sur, África y el Atlántico Sur. El evento, considerado como "fuerte", comenzó alrededor de las 13:00 GMT y terminó aproximadamente a las 15:00 GMT. La explosión solar alcanzó su máximo punto a las 13:14 GMT.

El físico solar Alex Young explica que la llamarada X3,3 estuvo acompañada por una poderosa erupción solar conocida como eyección de masa coronal. "Hubo una clara erupción con una onda coronal que sugiere una eyección de masa coronal muy rápida hacia el oeste", indicó Young.

2ND LARGEST FLARE SO FAR THIS CYCLE: An X3 from behind the SW limb. Note it is so bright it saturates the detector, and that is with most of the flare occulted by the limb! It clearly launches a major CME but is too far west and so will have no significant effect on the Earth. pic.twitter.com/iNJVGVkes9