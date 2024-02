Doria Medina: Existe una devaluación de la moneda boliviana que va entre 23% y 30%





10/02/2024 - 08:02:17

Red UNO.- El empresario Samuel Doria Medina, asegura que, debido a los problemas económicos y ante la falta de liquidez, la cadena de Hoteles, decidió retirarse del país. Acusa al Gobierno de no querer reconocer el problema por la que atraviesa Bolivia. “El Gobierno no quiere reconocer el verdadero problema por lo que está atravesando el país", aseguró el empresario al señalar que “existe una devaluación de la moneda boliviana que va entre 23% y 30%, según el tipo de cambio en el mercado paralelo”. “Gobernar es adelantarse y prevenir el problema. Bolivia no produce el gas que se proyectó por falta de inversiones y estamos exportando menos de la mitad. Se han hecho empresas públicas que solo generan pérdidas y convirtieron al Estado en agencias de empleos”, lamentó Doria Medina, destacando que si no se da una solución estructural a este problema se continuará agudizando. El empresario aseveró que existen empresas que ya paralizaron su inversión y que las inversiones extranjeras están corriendo peligro. “Esto afectará a la inversión extranjera. Se conoce que una importante Cadena Hotelera (Radison) se irá del país. En este sentido puntualizó que el problema del dólar, ya no solo afecta a los empresarios, si no que también ya está afectando a la población que ha visto encarecer los precios de los productos.