ASFI instruye a la banca analizar solicitudes de reprogramación de créditos a afectados por los bloqueos





09/02/2024 - 15:30:26

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruyó a la banca atender y analizar las solicitudes de reprogramación de créditos de prestatarios afectados en su actividad económica por los bloqueos y conflictos sociales locales. “La ASFI, comunica a la población en general, que en el marco de la normativa vigente ha instruido a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), mediante Carta Circular ASFI/DNP/CC-1550/2024 de 6 de febrero de 2024, atender y analizar las solicitudes de reprogramación de aquellos prestatarios de sectores que hubieran sido afectados por los bloqueos y conflictos sociales locales en su actividad económica”, se lee en un comunicado. Para ello, según la misiva, las Entidades de Intermediación Financiera deben realizar una evaluación individual de la situación y nivel de afectación particular de cada caso, considerando la nueva capacidad de pago y perspectivas futuras del nivel de ingresos a ser percibidos por el deudor. Las EIF pueden contemplar la inclusión de periodos de gracia y otros aspectos necesarios que faciliten el pago de las obligaciones crediticias de sus clientes, así como mejorar la accesibilidad a soluciones ajustadas a las características del crédito y la situación particular de cada prestatario. Ello debiendo tomar en cuenta, además, que la reprogramación bajo estos términos no implica el cambio de calificación del deudor a una categoría de mayor riesgo de forma automática ni el cambio de su estado. “La ASFI, recomienda a los deudores afectados que visiten sus respectivas entidades de intermediación financiera a efectos de solicitar la mencionada reprogramación para no incurrir en el impago de sus obligaciones crediticias o mora, así como los perjuicios adicionales que esto podría generarles”, se lee en otra parte del comunicado.