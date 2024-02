Así será el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera





09/02/2024 - 07:26:36

Infobae.- Los chilenos despiden al expresidente Sebastián Piñera, fallecido en un accidente de helicóptero, con un emotivo funeral de Estado que se celebra este viernes en la Catedral de Santiago. Chile sigue consternado por el repentino fallecimiento a los 74 años de quien fue el primer presidente de derechas tras la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y quien gobernó el país durante dos periodos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022). “El impacto ha sido muy fuerte, tendremos que ir asimilándolo. Solo quiero agradecer a todas las personas de todos los lugares de Chile que nos han mandado cariño. Realmente ha sido muy emocionante y muy merecido para Sebastián”, dijo su viuda y ex primera dama, Cecilia Morel, a su salida del velatorio el jueves y en sus primeras declaraciones tras el fatídico accidente. Minutos antes, Andrés Chadwick, primo, ex ministro y uno de los principales asesores del ex mandatario, aseguró que el mayor legado de Piñera se ha podido “ver en el cariño de la gente, en el respeto y en la admiración de miles de chilenos”. La ceremonia La ceremonia tiene un tinte protocolar en su calidad de funeral de Estado y oficialmente comenzará a las 9:00 (12:00 GMT) en el Salón de Honor del Senado. Allí, estarán los representantes de los poderes del Estado y darán discursos el presidente Gabriel Boric; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. También se espera que hable la contralora subrogante, Dorothy Pérez. Los ex presidentes Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos estarán presentes; y se estima que alguno pueda intervenir. Esto último no fue confirmado por los organizadores. El periódico local La Tercera indicó que la familia tiene contemplado que un representante de ellos hable por todos. De esta manera, sería solo un representante en cada lugar: uno en el Congreso y otro en la Catedral de Santiago, lugar al cual se dirigirá el féretro a las 11:00, después de abandonar el Congreso. En la catedral, el cuerpo de Piñera será recibido por quienes fueron sus colaboradores. Está confirmada la asistencia completa de los dos gabinetes de sus dos gobiernos. El medio citado acotó que, para ese fin, se creó un grupo de WhatsApp con todos los ex ministros para que no falte ninguno. La ceremonia religiosa será dirigida por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali. Iniciará al mediodía y se transmitirá por señal oficial a través de Televisión Nacional de Chile. Después, el cortejo fúnebre saldrá hacia La Moneda para una ceremonia dirigida por Boric, quien recibirá el féretro cerca de las 13:20. Por último, los restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba. Medios locales confirmaron que primero habrá una instancia pública con las Fuerzas Armadas y un cañonazo, y luego el entierro será estrictamente privado, donde participará la familia. Accidente en investigación Piñera, poseedor de una de las mayores fortunas de la región, pilotaba el helicóptero que el martes se precipitó sobre el Lago Ranco, un exclusivo balneario a más de 800 kilómetros al sur de la capital donde pasaba los veranos con su familia. Las tres personas que viajaban con él, entre ellas su hermana Magdalena, consiguieron salvarse y la Fiscalía aún se encuentra investigando por qué la nave cayó al agua. Hasta la antigua sede del Congreso Nacional, en Santiago, donde está siendo velado el ex mandatario desde el miércoles, se acercaron representantes de todo el espectro político y ciudadanos anónimos como Lizy Muñoz, de 72 años, que le dijo a EFE que Piñera “fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Chile” porque hizo que “las pensiones fueran un poquito mejor”. Bajo un sol abrasador y en la misma fila, Aníbal Araya apuntó que al ex gobernante “le tocó vivir un segundo mandato muy complejo” y que “la historia, con el tiempo, juzgará mejor su gestión”. “Gestionó de manera excepcional el flagelo del COVID-19. Chile fue un modelo y Piñera fue reconocido internacionalmente”, expresó a EFE Ricardo Capeletti, otro ciudadano. “Queríamos que se volviera a presentar en 2025″, añadió unos metros más adelante Francisca Leiva. “Le debemos mucho” Su primer mandato estuvo marcado por la reconstrucción del país tras el devastador terremoto de 2010 y el rescate de los 33 mineros atrapados durante más de dos meses en la Mina San José, en el norte. Entre las personas que fueron a darle el último adiós e incluso hicieron guardia frente al féretro destacan precisamente cuatro de los 33 mineros, que fueron sacados de las entrañas de la tierra en un milagroso y faraónico rescate, que mantuvo en vilo al mundo y fue seguido por internet por un millón de personas. “Damos gracias a Dios de que él nunca bajó los brazos. Siempre tuvo fe en que estábamos vivos”, dijo Juan Carlos Aguilar, conocido como el ‘minero número 29′, por el orden en el que fue rescatado. “Nosotros le debemos mucho. Era un presidente con un gran corazón y es muy grande el legado que dejó”, agregó Esteban Rojas, el ‘minero 18′. También hicieron guardia varios ministros del Gobierno del presidente Gabriel Boric, algo que despertó críticas en sectores de la izquierda más radical, que cuestionan duramente a Piñera por su gestión del gran estallido social de 2019. “Estos hitos republicanos son relevantes, porque al margen de la contienda política cotidiana, Chile es uno solo y a los jefes de Estado en democracia se les despide como corresponde”, aseguró a su salida del velorio el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Piñera es el segundo ex presidente que muere tras el retorno a la democracia en 1990. El primero fue en 2016 el democristiano Patricio Aylwin, líder de la transición chilena.