Distinguen a policías que rechazaron soborno de casi 1 millón de dólares en oro





09/02/2024 - 07:16:49

Las dos personas detenidas con nueve barras de oro trataron, en su afán de que se los deje libres, de sobornar a los policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) con hasta cuatro barras de oro, que equivalen a cerca de $us 1 millón, reveló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Habrían ofrecido dos barras metálicas a los policías y cuando llegaron a la Felcn les ofrecieron darles cuatro barras, estamos hablando de cerca de un millón de dólares americanos. Nuestros efectivos se negaron a recibir este oro mal habido y detuvieron a estas dos personas”, explicó. Las dos personas trasladaban el oro en un vehículo entre la carretera La Paz-Desaguadero, en la frontera con Perú. La patrulla policial estaba integrada por 10 uniformados, quienes este jueves fueron reconocidos por su honestidad y compromiso con el deber policial. El oro se encuentra en bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) y es de alta calidad. Está valuado entre $us 1,8 millones y $us 2 millones.