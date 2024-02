Gobierno asegura que la edad de jubilación se mantiene en 58 años





09/02/2024 - 06:19:13

La edad de jubilación se mantiene en 58 años de edad, por lo que el proyecto de Ley 035 de modificación de los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario no sube la edad de jubilación, afirmó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza. A diferencia de los cuestionamientos, el proyecto tiene como objetivo mejorar el monto de la Pensión Solidaria de Vejez para los asegurados que realizaron aportes relativamente bajos, permitiendo una vejez digna en su etapa adulta mayor y fortalecer el Fondo Solidario. “Es importante aclarar a la población que la edad de jubilación no se está modificando, la edad de jubilación en Bolivia se mantiene a los 58 años, eso lo establece la Ley 065 de Pensiones”, precisó. Para acceder a una jubilación en el Sistema Integral de Pensiones, se debe contar con una densidad de aportes de al menos 120 períodos, es decir, 10 años, y cumplir con la edad de jubilación, “por eso, la edad de jubilación se mantiene en 58 años y este proyecto de ley no busca modificar esta edad de jubilación”, reiteró. La norma también establece un incremento adicional con destino al Fondo Solidario en los Aportes Solidarios del Empleador, del sector público y privado, y de los asegurados con ingresos elevados, esta última medida se aplicará sólo a aquellos trabajadores que perciban un salario por encima de Bs 13.000. Apaza desmintió que se esté financiando el Fondo de la Renta Universal de Vejez con el aporte de los asegurados al Sistema Integral de Pensiones, considerando que se tratan de beneficios diferentes y con sus propias fuentes de financiamiento. El proyecto de Ley se presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional en junio de 2023. El incremento de los límites solidarios varía en función a la densidad de aportes, teniendo como parámetros el incremento de Bs 640 a Bs 720 en caso de 10 años de aportes y un máximo de Bs 4.200 a Bs 5.200 para trabajadores con 35 años de aportes. El 25 de enero de 2024, la norma fue aprobada en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y se espera su tratamiento en el pleno camaral.