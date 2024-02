Prórroga o créditos: Cuarto intermedio sin fecha en Diputados





09/02/2024 - 06:13:15

La Cámara de Diputados entró en un cuarto intermedio sin fecha de retorno, en medio de un empantanamiento en el debate a causa del condicionamiento de diputados evistas y de oposición para aprobar el cese de mandato de magistrados judiciales antes de los créditos externos. La agenda de la sesión fijaba en primera instancia el debate y aprobación de créditos pendientes de aprobación, para luego entrar al debate de los proyectos sobre el cese de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y la suspensión de los plazos procesales judiciales. Sin embargo, ni bien se instaló la sesión, los legisladores que responden a Evo Morales y a las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) se unieron y cerraron filas en la exigencia de modificación de la agenda, para que primero se traten los proyectos de cesación y de suspensión de plazos procesales. Después de más de cinco horas de debates y un empantanamiento, el presidente de Diputados, Israel Huaytari, declaró un cuarto intermedio sin fecha ni hora de retorno. “En la anterior sesión hemos aprobado la ley 144 (de elecciones judiciales), después han debido escuchar (la lectura del acuerdo), donde se dice que debíamos proceder en aprobar los proyectos de ley (de créditos), eso es lo que expresa ese documento, entonces, no estamos cumpliendo los acuerdos realizados, a tal efecto, vamos declarar un cuarto intermedio en la sesión de la Cámara de Diputados”, afirmó Huaytari. Momentos antes, el jefe de la bancada del MAS, Jerges Mercado, advertía del riesgo que traía la posición asumida por los legisladores evistas, que -aseguró- responden no solo a Evo Morales, sino también a la línea trazada por el expresidente Carlos Mesa. “Si continúa este empantanamiento, tendremos que aplazar esta sesión, y será responsabilidad absoluta de los compañeros del MAS que hacen caso al trópico y ultimadamente a Carlos Mesa. Será culpa de los grupos radicalizados de Creemos y de Comunidad Ciudadana”, aseguró en declaraciones a la prensa. Los diputados “evistas” y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana invocaron, en la sesión, el artículo 76 del reglamento de la Cámara de Diputados para solicitar la alteración del orden del día con el fin de que los proyectos de ley sobre el Órgano Judicial, que figuran en el punto 9 y 10, sean considerados antes que las siete leyes de créditos que están paralizadas por más de un año en esa instancia. Desde los diputados del MAS, que apoyan al presidente Luis Arce, se demandó el respeto al orden del día y al acuerdo del 2 de febrero que prevé el tratamiento y la aprobación de las leyes vinculados a créditos por más de $us 700 millones. Lamentó que los diputados de las bancadas opositoras y los “evistas” incumplan lo pactado y reactiven su “alianza turbia” para mantener paralizados los créditos que irán a financiar obras, como la Doble Vía Caracollo – Colomi con $us 176 millones, la ampliación de la red de Mi Teleférico en La Paz con $us 62 millones o el pavimento camino Fala Norte en Yapacaní con $us 56 millones, entre otras obras. “No perjudican a Lucho Arce, no perjudican a Jerges Mercado o a (David) Choquehuanca, perjudican al pueblo boliviano, perjudican a El Alto que tienen un proyecto de ocho carriles, perjudican a Yapacaní, tiene un proyecto para integrar Franja Norte, están perjudicando a Cochabamba con la doble vía, están perjudicando a Oruro, están perjudicando, dicho de otra manera, a todo Bolivia, solamente por un capricho”, denunció. Atribuyó, lo que consideró un sabotaje, a la orden que dio el expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, para que no se apruebe ninguna ley económica en tanto no se de curso a los proyectos de ley 073 de suspensión de plazos procesales y el 075 de cesación de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Mercado, acompañado de los jefes departamentales del MAS de los nueve departamentos, se comprometió a apegarse al acuerdo del 2 de febrero y aprobar las al menos cuatro leyes para luego debatir los otros dos proyectos de ley. “Nosotros estamos aquí firmes, si tenemos que discutir por tiempo y materia las siete leyes y posteriormente las otros dos, estamos dispuestos a hacerlo, inclusive hasta el día miércoles, si es necesario”, aseguró. De acuerdo con el acuerdo del 2 de febrero hasta este viernes se debía aprobar las leyes económicas y tratar las otras dos propuestas sobre el Órgano Judicial.