Defensor del Pueblo llama a políticos cumplir sus compromisos luego de la promulgación de la ley 1549





08/02/2024 - 20:53:51

Cumplir los compromisos asumidos luego de la promulgación de la Ley 1549 Transitoria para las elecciones judiciales, es el llamado que el Defensor del Pueblo hizo a los actores políticos para recuperar la convivencia pacífica al país. “Corresponde a los actores políticos seguir cumpliendo sus compromisos. No se puede criminalizar la protesta pacífica, ni permitir que haya terceros afectados. El diálogo es la única salida para recuperar la convivencia pacífica”, señala el mensaje difundido por el Defensor del Pueblo, mediante su red social en X (antes Twitter): @PedroCallisayaA. La autoridad defensorial reivindicó nuevamente la importancia de que la protesta pacífica no sea criminalizada y que esta, en lo posible, no genere terceros afectados. Finalmente subraya que el diálogo es la única salida para recuperar la convivencia pacífica para las bolivianas y los bolivianos. El mensaje del Defensor del Pueblo surge luego de la resolución del conflicto por las elecciones judiciales, que derivó en un bloqueo de caminos que afectó a los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz y duró al menos 16 días. La solución se canalizó mediante la aprobación del proyecto de Ley 144 para las elecciones judiciales, producto del trabajo de una comisión bicameral.