He decidido contar la verdad: Julio Iglesias llevará su vida a Netflix





08/02/2024 - 20:24:36

Infobae.- Netflix lo hizo posible. Una serie de Julio Iglesias llegará pronto a su catálogo luego de una negociación exitosa entre el famoso cantante español y la plataforma de streaming. Luego de haber dejado huella con su serie biográfica Luis Miguel, la serie, la “N” roja quiere repetir el éxito en el mismo formato contando la historia del artista latino más exitoso de la historia, según una acreditación que le otorgó Sony Music. Luego de tantas vivencias a lo largo de su carrera y vida personal, los espectadores pueden esperar un interesante relato de su historia y de los pasajes que lo definieron como artista y persona. El intérprete de éxitos como “Gwendolyne” y “La vida sigue igual” manifestó su entusiasmo por el proyecto, agradeciendo la oportunidad de narrar su vida a través de una plataforma con tanto alcance global. Esta colaboración entre el gigante streaming e Iglesias, que todavía no cuenta con protagonista y apenas está en etapa de desarrollo, llega con el famoso compositor cruzando la edad de 80 años. En este momento, su legado lo coloca como una figura mundial más que interesante para abordar en una serie ya que ha llevado una vida llena de anécdotas. Una historia aprobada por Julio Iglesias Si bien Iglesias, que es un músico de talla mundial, ya fue sido retratado en otros materiales biográficos, esta será la primera vez que una producción de este estilo cuente con su permiso y asesoramiento. De esta manera, al igual que ocurrió con Luis Miguel, la supervisión y apoyo del artista español será beneficioso para contar una historia lo más cercana posible a la realidad. “Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida”, señaló el cantante. “Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, añadió el artista español.

Diego Ávalos, quien ocupa el cargo de vicepresidente de contenidos, expresó su profunda gratitud hacia Julio Iglesias por permitirles compartir su historia a través de su plataforma. Ávalos destacó el honor que representa para ellos esta confianza, reconociendo el talento único y la determinación que caracterizan a Iglesias, aspectos universalmente reconocidos. Así, se abre una ventana exclusiva para explorar la vida del artista más allá del brillo de su carrera, las portadas de revistas y sus numerosos reconocimientos, ofreciendo un vistazo íntimo a una figura que ha trascendido generaciones a nivel global. ¿Qué esperar de la serie de Julio Iglesias? La trayectoria de Julio Iglesias está llena de curiosidades. El productor musical y abogado, inició su carrera deportiva en las categorías juveniles del Real Madrid y estaba estudiando Derecho hasta que un grave accidente truncó su futuro como futbolista. No obstante, este evento desafortunado abrió un nuevo camino en su vida, llevándolo a convertirse en un icono de la música contemporánea. Su ascenso a la fama global se materializó en los años 70, logrando en la década siguiente romper récords y alcanzar una popularidad sin precedentes en los cinco continentes, inclusive en China, donde fue nombrado el Artista extranjero más popular. A lo largo de su carrera, Julio Iglesias ha sido galardonado con innumerables premios, incluyendo el reconocimiento de los Récords Guinness como el artista latino que más discos ha vendido en el mundo y un premio por su trayectoria de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos, una distinción otorgada únicamente a las leyendas de la música. Su estilo musical único logró resonar con millones de seguidores alrededor del mundo y le permitió compartir escenario con grandes figuras como Frank Sinatra, Willie Nelson y Diana Ross.