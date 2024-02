El Parlamento Europeo no reconocerá las elecciones en Venezuela si María Corina Machado no es candidata





08/02/2024 - 19:50:35

Infobae.- El Parlamento Europeo advirtió que no reconocerá las elecciones presidenciales de Venezuela a menos que el régimen chavista permita que participe la principal candidata de la oposición, María Corina Machado. Asimismo, condenó firmemente los ataques contra la oposición venezolano. En una resolución que salió adelante con 446 votos a favor, 21 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados subrayan que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) de inhabilitar a Machado carece de fundamento jurídico, y condenan la injerencia de la dictadura de Nicolás Maduro en el proceso electoral. El texto también condena enérgicamente los intentos de impedir que otros políticos de la oposición, como Henrique Capriles, ocupen cargos públicos. La Eurocámara lamentó los ataques, desapariciones forzadas, detenciones y órdenes de arresto contra la oposición, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, y exigió el cese inmediato de las persecuciones. En su opinión, el régimen de Maduro incumple el acuerdo firmado el año pasado en Barbados por representantes del Gobierno venezolano y de la oposición, de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en 2024. Según dijo, si se respetaran todos los puntos del acuerdo de Barbados, las elecciones de 2024 en Venezuela “podrían marcar un punto de inflexión para pasar de una autocracia corrupta a una vuelta a la democracia”, subrayó el Parlamento en un comunicado. En ese contexto, los eurodiputados instaron a los Estados miembros de la Unión Europea a endurecer las sanciones existentes contra el régimen de Maduro hasta que demuestre un compromiso claro y permanente de defender las normas democráticas básicas, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Igualmente, pidieron más sanciones específicas en virtud del Régimen Global de Sanciones de Derechos Humanos de la UE contra los jueces del Tribunal Supremo de Venezuela y los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en abusos sistemáticos contra opositores al régimen. Los eurodiputados insisten en que la UE no considerará el envío de ninguna misión de observación electoral a Venezuela hasta que haya garantías claras y creíbles de que el acuerdo de Barbados y la hoja de ruta electoral se están respetando en su totalidad. Y dejaron claro que las elecciones en Venezuela y los resultados electorales “no serán reconocidos” a menos que se permita participar a Machado y se apliquen correctamente las recomendaciones de la misión de observación electoral de la UE de 2021. La líder de Vente Venezuela (VV) denunció este miércoles que decenas de chavistas atacaron “con palos y piedras” a sus seguidores que se concentraron en un acto, a las afueras de Caracas. “Más de un centenar de colectivos del régimen atacaron con palos y piedras e hirieron a varios de los asistentes. La Policía que estaba presente, con su inacción, amparó a los colectivos armados”, indicó la opositora en X, donde circulan videos de la irrupción de personas en el lugar, así como de simpatizantes de Machado ensangrentados. Machado lanzó una “alerta internacional” ante estos hechos que, a su modo de ver, muestran que “la única manera” en la que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pretende participar en las presidenciales, aún sin fecha definida, es “por las malas”. Vente Venezuela (VV), el partido de la ex diputada, también compartió en las redes sociales imágenes de la irrupción, en las que se puede a ver a decenas de personas vestidas con los colores y símbolos del chavismo violentando una verja y gritando consignas contra la opositora. “Grupos oficialistas agreden al equipo de VV en Charallave (...) Una vez más violan la libertad de asociación y reunión (...) Hacemos un llamado a la comunidad internacional a evidenciar estos atropellos que se acentúan cada vez más”, denunció la formación.