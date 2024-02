Diputado Bazán cree que Arce y magistrados dinamitarán las elecciones judiciales





08/02/2024 - 12:42:54

Erbol.- El diputado de Creemos, Erwin Bazán, aseveró este jueves que no habrá elecciones judiciales, porque considera que existe una alianza entre el Gobierno del presidente Luis Arce y los magistrados prorrogados, para protegerse mutuamente y evitar que se realicen los comicios. Alertó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) junto al presidente Arce van a encontrar la manera de evitar que haya elecciones judiciales, para que después entre ambos anulen al Órgano Legislativo donde el “arcismo” es minoría. “Más allá de que el presidente Arce haya puesto la firma la ley de convocatoria de elecciones judiciales con bombos y fanfarrias, le puedo casi que garantizar que no van a haber elecciones judiciales y que magistrados del TCP en coordinación con el presidente Luis Alberto Arce Catacora van a encontrar la forma y la manera de dinamitar las elecciones judiciales y que no se realicen”, dijo Bazán. En criterio del diputado opositor, el presidente Arce decidió asociarse con los magistrados porque no tiene respuestas a la crisis económica, su capacidad de convocaría se limita a funcionarios, ha “perdido la calle” y no tiene mayoría en el parlamento. “Esto es gravísimo porque se supone que vivimos en un Estado de Derecho con separación e independencia de poderes. Entonces esa sociedad entre el Ejecutivo y el Órgano Judicial es gravísima para el Estado de Derecho, pero esa es la realidad. El presidente Arce ha decidido bloquear el parlamento, inhabilitarlo, y apoyarse exclusivamente en la sentencia espurias, corruptas y prevaricadoras del TCP”, afirmó. Bazán prevé que, en los próximos años, la alianza del Gobierno y los magistrados se plasmará en sentencias que declaren inconstitucionales las leyes que emita la Asamblea y que no le convengan al Órgano Ejecutivo. Dijo que eso es un “golpe judicial”.