Corte Suprema de EEUU escuchará argumentos sobre elegibilidad de Trump para poder postular a la presidencia





08/02/2024 - 12:34:12

VOA.— La Corte Suprema de Estados Unidos se adentrará este jueves en "territorio legal inexplorado" al iniciar las vistas de un caso que decidirá si el expresidente Donald Trump puede ser retirado de la boleta de primarias en el estado de Colorado, según una disposición de la 14 Enmienda de la Constitución poco tratada por el Supremo, aseguraron expertos. "Lo que es realmente interesante es que la Corte Suprema nunca antes se había ocupado de esta parte de la 14ª enmienda. Y muchas veces, cuando la Corte Suprema toma decisiones, utiliza precedentes pasados para ayudar a guiar su camino a seguir, y en este caso, no saben porque este es literalmente un territorio legal inexplorado en el que se están adentrando", dijo a la Voz de América Jessica Schoenherr, profesora asociada de la Universidad de Carolina del Sur. Trump, favorito a la nominación presidencial republicana según las encuestas, fue inhabilitado como candidato en el proceso de primarias de Colorado de cara a las elecciones de noviembre según un dictamen de la Corte Suprema de ese estado. En su decisión del pasado diciembre, los magistrados dictaminaron que el exmandatario está "descalificado" para ocupar un cargo público según la disposición recogida en la 14 Enmienda a la Constitución, que prohíbe a todo aquel que incurra en actos de "insurrección o rebelión" de ser considerado legalmente como un aspirante a puestos federales y, en este caso, a la Casa Blanca. A Trump se le acusa de ser responsable de alentar a la multitud de sus seguidores que atacó el Capitolio el 6 de enero de 2021 con la intención de detener la certificación de los resultados de las elecciones de 2020 en las que perdió la reelección frente al hoy presidente Joe Biden. La disposición constitucional fue añadida tras la Guerra Civil para impedir que los acusados de insurrección contra el gobierno de EEUU luego fueran elegidos como funcionarios. "Esta parte de la 14ª enmienda se ha olvidado, no ha sido motivo de preocupación durante mucho tiempo", agregó Schoenherr, experta en la asuntos judiciales y la Corte Suprema. "No hay precedentes" La Corte Suprema estadounidense accedió a ver el caso luego de que el equipo legal de Trump apelara y pidiera a la máxima institución legal del país que revisara la sentencia de Colorado. El caso, uno de los más complejos por sus posibles ramificaciones en un año electoral, será visto por un Supremo de mayoría conservadora, con tres jueces designados por el propio exmandatario cuando estaba en el poder. Al igual que Colorado, territorios como Maine y Minnesota también han llevado esta cuestión a sus tribunales o funcionarios públicos. Sobre el recorrido del caso en esta Corte, Schoenherr reconoció que debido a su carácter inédito es muy difícil hacer predicciones. "No hay nada sobre lo que observar, porque no hay precedentes. Así que es una de las ocasiones en las que no estás del todo seguro, ideológicamente, de que vaya a coincidir como podrías pensar, que todos los conservadores estarían de un lado y los liberales del otro", advirtió. Este podría ser "uno de los momentos en los que su educación jurídica (de los magistrados) jugaría un papel muy importante en la forma en que toman una decisión", remarcó la profesora. "Creo que el tribunal podría librarse de esto diciendo que cada estado puede tomar su propia decisión al respecto, o referirse a si Trump participó o no en una insurrección, lo cual es el núcleo real de la pregunta aquí", dijo Schoenherr. El caso ha creado polémica y levantado críticas, incluso entre acérrimos detractores del magnate como el exgobernador de Nueva Jersey y ex contendiente republicano por la presidencia Chris Christie, quien aseguró estar en contra de la descalificación porque este es "un asunto que debe ser dejado a los votantes y no a la corte". "Somos una democracia, dejamos muchas cosas a los votantes y eso también indica mucha confianza en el electorado. Al mismo tiempo, parece que las personas que piden dejarlo en manos del proceso democrático, son también las que tienen un pánico enorme sobre lo que traerá si él (Trump) aparece en las boletas", concluyó Schoenherr. ¿De qué se acusa a Donald Trump? El caso que busca excluir a Trump de las primarias republicanas en Colorado fue presentado por primera vez en septiembre de 2023 por el grupo Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), en nombre de seis votantes republicanos e independientes. “Creemos que el expresidente se descalificó a sí mismo para el cargo; estamos tratando de vindicar los derechos de nuestros clientes para asegurar que un candidato constitucionalmente descalificado que incitó a una insurrección contra el Capitolio de los Estados Unidos no pueda ocupar el cargo nuevamente”, dijo a la VOA Donald Sherman, vicepresidente senior y asesor principal de CREW. Trump ya enfrenta dos procesos -uno federal en Washington y otro estatal en Georgia - que lo acusan de supuesta interferencia electoral por su participación en los sucesos del 6 de enero de 2021. Sherman aseguró que las intenciones detrás del caso se “alejan” del lente político y se limita a la determinación de la Constitución de quién puede servir como presidente de EEUU. Algunas de las limitaciones incluyen, por ejemplo, ser ciudadano natural del país, tener la edad suficiente, o ser presidente por dos mandatos. “La Constitución dice que no puedes ser un insurrecto que no respeta su juramento y ocupar un alto cargo gubernamental nuevamente, incluida la presidencia. Es así de simple”, remarcó Sherman. Los abogados de Trump han argumentado que la presidencia no está sujeta a la cláusula de insurrección en la Constitución y defienden que el expresidente, nunca participó de una insurrección. “La Corte debería poner fin rápido y decisivo a estos esfuerzos de descalificación de votos, que amenazan con privar de sus derechos a decenas de millones de estadounidenses y que prometen desatar el caos”, escribió la defensa ante la Corte Suprema. Para Sherman, esta justificación carece de validez en el caso presentado por su organización. “Donald Trump cree que está por encima de la ley, nuestra demanda y muchos de estos problemas realmente buscan asegurar que la ley se aplique a todos. Ya sea que seas un popular expresidente o una persona común en la calle”. El vicepresidente senior de CREW apuntó que están “preparados” para que el Tribunal Supremo escuche los argumentos, así como para “aceptar el resultado”. “Sé que si tenemos éxito, Donald Trump no estará en la papeleta en Colorado, se habrá encontrado que está descalificado y debería retirarse”, concluyó Sherman.