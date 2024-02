Boric encabezará homenaje a Sebastián Piñera el viernes: Será secundado por Bachelet, Frei y Lagos





08/02/2024 - 07:52:08

La Tercera.- Este viernes, cuando se realice el funeral del ex jefe de Estado Sebastián Piñera, el Presidente Gabriel Boric encabezará el homenaje institucional que se rendirá en la sede del ex Congreso Nacional, en Santiago, antes de realizar el cortejo fúnebre que finalizará, tras pasos por la Catedral y La Moneda, en el Parque del Recuerdo de Huechuraba. Piñera, quien fuera presidente en dos períodos en el país (2010-2014 y 2018-2022) falleció trágicamente la tarde del martes luego de que el helicóptero de su propiedad que pilotaba se precipitara a las aguas del Lago Ranco, en la Región de Los Ríos. Tras confirmarse la noticia, desde el gobierno se decretó tres días de duelo nacional. Con todo, de acuerdo a la información proporcionada por La Moneda, en coordinación con la Cancillería, el Senado y el equipo del exmandatario a través de un manual operativo con motivo del funeral de Estado para Sebastián Piñera, se confirmó que el Presidente Boric estará secundado por Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Tras la ceremonia, se realizará la última guardia de honor, la que sería realizada por el actual gobernante y los exmandatarios. Cortejo fúnebre Luego del acto en conjunto con otros ex jefes de Estado, a las 11 de la mañana, comenzará el cortejo fúnebre desde la ex sede del Poder Legislativo hasta la Catedral de Santiago, ubicada en la Plaza de Armas de la capital. De acuerdo al programa oficial, a eso de las 11.20 horas llegaría la carroza hasta la mencionada iglesia, donde se prevé que será recibido por familiares y también por autoridades del Cabildo Metropolitano de la Iglesia de Santiago. Al mediodía comenzará la misa en honor al expresidente Piñera, la cual será transmitida por la señal oficial de la Presidencia. Posterior a ese acto de recuerdo, para las 13.30 los restos de Piñera serán trasladados hasta el Palacio de La Moneda, donde sele rendirá un nuevo homenaje, el cual será liderado por Gabriel Boric. Finalmente, la sepultura se realizará a las 14.10 horas en el Parque del Recuerdo, en Huechuraba, en una ceremonia privada.