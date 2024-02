García: Pasamos del cuoteo de élites adineradas al cuoteo de líderes sindicales y no fue la solución





07/02/2024 - 20:14:30

Los Tiempos.- El exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmó que, en las elecciones judiciales de 2012 y 2017, hubo "cuoteo sindical" y señaló que la elección de magistrados por voto no fue la solución a la crisis judicial. En entrevista con el portal DTV, el exvicepresidente afirmó que cuando el MAS entró al poder, en 2006, buscaron la forma para evitar que no sean las élites partidarias ni económicas las que elijan a los magistrados y que, por eso, se propuso la votación directa como forma de selección. "La propuesta inicial fue que sea por voto universal, suena bonito. Pero llegar al voto universal hay que hacer una preselección. Y si bien ahí ya no hubo un cuoteo de los jefes de partido político, sí evidentemente, lo que ha habido es cuoteo de líderes de las confederaciones y federaciones", dijo García Linera. Afirmó que esa elección de magistrados "fue más democrática, pero no fue la solución". "Antes unas élites k'aras seleccionaban los jueces, ahora eran sindicalistas que cuoteaban", indicó. Dijo que la propuesta de que una comisión de notables elija a los magistrados es "gamonal". "La solución (de elegir jueves por voto) no fue solución, pasamos del cuoteo de partidos políticos y de élites adineradas al cuoteo de líderes sindicales y no fue la solución. Tenemos que debatir cuál puede ser la solución", aseveró.