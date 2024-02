CC no viabilizará créditos ni judiciales si los prorrogados no se van a su casa primero





07/02/2024 - 20:01:39

La Razón.- Comunidad Ciudadana (CC) rechazó este miércoles el orden del día para la sesión del jueves en la Cámara de Diputados y amenazó que no viabilizará créditos ni la convocatoria a las judiciales si no se aprueba primero que los magistrados “prorrogados se vayan a su casa”. El jefe de la alianza opositora, Carlos Mesa, apuntó al gobierno de Luis Arce de romper el acuerdo firmado el 2 de febrero por la comisión bicameral conformada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), CC y Creemos, para reencaminar el proceso de los comicios. En conferencia de prensa, el expresidente remarcó que el pacto tenía tres objetivos. Primero, perfeccionar y aprobar una ley que destrabe el proceso de las judiciales; segundo, que “los prorrogados se vayan a su casa por son usurpadores de las funciones que están ocupando”. Y tercero, que interesaba sobre todo al Gobierno, la aprobación de créditos que, en su criterio, son de interés para el país. “El acuerdo es integral, no es que se cumple una parte sí y otra no”, señaló Mesa, acompañado de diputados y senadores de su bancada en la Asamblea. Prorrogados Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari (MAS), hizo un cambio en el orden del día de la sesión ordinaria del jueves, a las 15.00, en el cual incluyó el debate de las leyes 073 y 075, que tienen que ver con la prórroga de mandato de los magistrados. Sin embargo, figuran en los últimos dos puntos de la agenda, ya que antes se discutirán siete proyectos de ley que tienen que ver con créditos para programas y proyectos. Ello provocó una airada objeción de la oposición, ya que pide dar preponderancia a las normas 073 y 075. Mesa indicó que el acuerdo del 2 de febrero tiene cuatro puntos. Uno, la aprobación de la Ley 144 para las judiciales, que fue promulgada el martes por el presidente Arce, en un acto en la Casa Grande del Pueblo, y solo resta una resolución legislativa para la convocatoria al proceso. “El segundo punto, es importante decirlo, establecía la aprobación de las leyes 073 y 075, para que los prorrogados se vayan a su casa, lo que debe debatirse por tiempo y materia, es decir que no se puede tratar ninguna otra ley hasta tanto no sean aprobadas estas dos leyes”. Por ello, el exmandatario subrayó que hay “una ruptura del acuerdo que se firmó”. “La convocatoria que acaba de conocerse mediante el presidente Huaytari establece un orden de aprobación de leyes económicas, de crédito, por encima y por delante de las leyes 073 y 075”. Acuerdo del 2 de febrero El documento del 2 de febrero, firmado por representantes de las tres fuerzas políticas con presencia en el Legislativo, establece, primero, la sanción de la Ley 144 para reencaminar las judiciales, la que hoy fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado con el número 1549. Sobre las leyes 073 y 075, se habla de su tratamiento y no su aprobación. “Serán tratados, por tiempo y materia, en la Cámara de Diputados en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley 144, y de al menos 4 Proyectos de Ley indicados en el punto 3” (sic), reza el acuerdo. En el punto 3, se indica que entre el 5 y el 9 de este mes, en las sesiones de las cámaras de Diputados y de Senadores “se tratarán y aprobarán conforme a los informes de la respectiva comisión, siete proyectos de ley de financiamiento sobre la agenda económica del Gobierno. Mesa adelantó que CC no acepta el orden del día. “No se va a aprobar ningún tipo de créditos si no se altera el orden del día, y todavía tiene la oportunidad el señor Huaytari de cambiar esa convocatoria, de lo contrario se está rompiendo el compromiso de buena fe del gobierno del presidente Arce”.



Imperativo de CC Dijo que es un imperativo que los magistrados y los consejeros prorrogados, cuyo mandato acabó el 31 de diciembre de 2023, “se vayan a su casa”. Y sentenció: “No daremos pie ni en la viabilización de la ley de elecciones judiciales, ni en la viabilización de los créditos si no se establece con claridad que los autoprorrogados se vayan a casa”. “Esta es una forma de decirle al Gobierno basta ya de trampas, que el orden de los factores no altera el producto; en este caso el orden de los factores sí altera el producto”, señaló, en respuesta al presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, quien este miércoles en La Razón Radio indicó que no importa el orden en que se aprueben los proyectos.