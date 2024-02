Diputados convoca a sesión para tratar créditos y leyes sobre cesación de magistrados y plazos procesales





07/02/2024 - 17:11:03

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, convocó para las 15h00 de este jueves al tratamiento de siete créditos, para distintos proyectos de infraestructura, y de los proyectos de ley de suspensión de plazos procesales y de cesación de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El orden del día de la 48 sesión ordinaria incluye once puntos, desde correspondencia, los siete proyectos de ley económicas y los últimos tres puntos están relacionados con las leyes sobre el Órgano Judicial y asuntos en mesa. El primer proyecto de ley sobre crédito es la Adenda N 1 al contrato de préstamo CAF 9545, para financiar el “Proyecto construcción de la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 28 Confital - Bombeo”, suscrita el 28 de julio de 2023, entre el Estado y la Corporación Andina de Fomento (CAF), que modifica el monto del contrato de préstamo hasta $us 176.000.000. El segundo está referido al “Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz”, suscrito el 24 de noviembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta $us 62.000.000. A ellos se suma el proyecto de ley 255/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo BOL-37/2023 para el “Proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní)”, suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – Fonplata, por un monto de hasta $us 56.050.000. También está el contrato de préstamo NOS. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO para el “Programa de Electrificación Rural III” del 6 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta $us 200.000.000; b) el convenio de préstamo 9611-BO para el proyecto “mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III”, suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial – BM, por un monto de hasta $us 125.000.000. También está en agenda el “Proyecto mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz - Oruro, tramo Senkata – Apacheta”, suscrito el 22 de septiembre de 2023, entre el Estado y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por $us 57.246.082,37 A la lista se suma el convenio de préstamo para el “Programa apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19”, firmado el 30 de marzo de 2023, entre el Estado y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), por un monto de hasta 15.000.000.000 yenes japoneses y el referido al “Programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo II”, suscrito el 24 de enero de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta $us 52.000.000. El acuerdo Bicamaral Multipartidario, firmado el 2 de febrero, establece que al menos cuatro de estas leyes de crédito deben ser tratadas, como parte del acuerdo que viabilizó la aprobación de la ley de elecciones judiciales, promulgada por el presidente Luis Arce el 6 de febrero. En el documento también está el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075. El proyecto de ley 073 establece la suspensión de los “plazos procesales en todas las materias, según causas ordinarias, agroambientales, en materia constitucional y administrativo disciplinarias, de conocimiento de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, a partir del 2 de enero de 2024 hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales elegidas por voto popular”. Mientras que el proyecto de ley 075 busca dejar sin efecto la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, establecida en la declaración constitucional plurinacional 0049/2023, del 11 de diciembre de 2023 En consecuencia, ordena la cesación de funciones de los magistrados y consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme dispone la Constitución Política del Estado, a partir del 2 de enero de 2024.