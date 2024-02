El cuerpo de Piñera fue encontrado sin cinturón y a un costado del helicóptero





07/02/2024 - 15:54:48

La Tercera.- Ricardo González, del Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco, fue quien a eso de las 15.20 horas del martes 6 de febrero se sumergió en las aguas donde había capotado el helicóptero del expresidente Sebastián Piñera. Rápidamente, como relató el funcionario tanto a la Fiscalía como a familiares, ubicaron el lugar donde la nave se había sumergido, por lo que en cuestión de minutos logró dar con el cuerpo del dos veces presidente, que falleció producto de una asfixia por sumersión. Cuando el bombero Ricardo González llegó hasta la orilla del lago Ranco, en la Región de Los Ríos, sabía que tendría la misión más importante de su vida: sumergirse para rescatar el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera. Es que minutos antes de las 15.00 horas del martes 6 de febrero, en el cuartel del Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco habían recepcionado la llamada que los alertaba del accidente. Según la comunicación, un helicóptero que era pilotado por el exmandatario y ocupado por otras tres personas había capotado en el sector de Ilihue, por lo que rápidamente se dirigieron al lugar. Así, en sólo 40 minutos desde que encendieron las alarmas lograron llevar a tierra firme el cuerpo ya sin vida del exmandatario. Como se estableció en la autopsia realizada por peritos del Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia, el otrora Jefe de Estado falleció por asfixia por sumersión. En todas esas labores llevadas a cabo por personal de bomberos en coordinación con la Armada, el rol de González, integrante del grupo Gersa de la institución bomberil, fue clave. Él, de acuerdo con antecedentes que pudo recabar La Tercera, fue quien justamente concretó la extracción del cuerpo del dos veces Presidente de la República. Gracias a maniobras que se extendieron por 10 minutos, según relató el buzo tanto a Fiscalía como a los familiares del otrora Jefe de Estado, pudo llevar hasta la superficie el cuerpo sin vida del mismo. “La extracción no fue compleja, ya que las condiciones climáticas, la temperatura, el agua, el viento, la profundidad y el sondeo, eran favorables para hacer un buceo libre”, comentó Ricardo González en medio de la indagación que lidera la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquival. Agregó, en el mismo sentido, que el cuerpo de Sebastián Piñera se encontraba fuera del helicóptero, sin cinturón de seguridad y sin elementos que lo sujetaran a las profundidades del lago o a la aeronave. “Estaba libre, sin el cinturón, a un costado del helicóptero, a 28 metros de profundidad”, complementó el funcionario. Precisó, en el mismo sentido, que desde que hizo la inmersión en el agua y concretó la extracción “pasaron 10 minutos aproximadamente”. “Cuando nosotros llegamos al lugar, los testigos y familiares nos volvieron a indicar que la persona que estaba atrapada era él, el expresidente. Ellos se quedaron en tierra y en la lancha fuimos dos buzos”, relató. El funcionario transmitió, además, que mientras él se sumergió, “el otro buzo quedó en la superficie, en el agua. De bomberos éramos tres en total y también había personas de la Armada. Con ellos, con su embarcación y gracias a su eco sonda, se pudo establecer el fondeo, saber la profundidad a la que estaba y con GPS se marcó la zona exacta donde estaba en el lago”. Fuentes ligadas a la indagación comentaron, por otra parte, que la maniobra de extracción incluyó tomar el cuerpo del exmandatario desde uno de sus pies, para así elevarlo y sacarlo a flote para llevarlo hasta la lancha en que se le trasladó hasta la tenencia de Carabineros ubicada a metros del lugar. “Nosotros no hacemos distinción” Frente a la emergencia, Luis Inostroza, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco y a quien le tocó encabezar la emergencia, comentó a La Tercera que “faltando pocos minutos para las tres de la tarde, se nos dio la alarma con un accidente aéreo, a lo cual recurrimos al lugar, la Primera y Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos del Lago Ranco. Al llegar al lugar nos percatamos que la aeronave había capotado en el lago. En ese momento se activó nuestra unidad Gersa, de rescate subacuático”. “Bomberos no hace distinción entre personas, se actúa de igual forma con cualquier persona que sufra algún tipo de accidente. Tomamos conocimiento de quien se trataba porque cuando llegamos al lugar las personas, amigos de expresidente, nos indicaron que se trataba de él quien piloteaba el helicóptero en este caso”, agregó. Ello, de acuerdo con su relato, fueron quienes les dieron los antecedentes que permitieron ubicar rápidamente el lugar donde la nave se había sumergido. Así, en cuestión de minutos lograron que una sonda de la Armada llegara al lugar y luego se concretaron las maniobras de extracción. “En este caso fue un rescate, por decirlo así, no muy complicado porque estaba el punto de referencia establecido y no había pasado mucho tiempo. Entonces cuando ya la Armada tomó conocimiento del punto donde estaba la aeronave, ya el buzo descendió y en 10 minutos hizo la extracción del cuerpo”, enfatizó. Desde ahí, según manifestó, han seguido cooperando con las diligencias, “apoyando el trabajo de la PDI que hace los peritajes. Nuestro buzo ha estado comentando y dando todos los detalles del trabajo que realizó para rescatar al expresidente”.