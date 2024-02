Fondo administrado por la Gestora crece a $us 174.853 millones en 2023, 51% está invertido en DPF





07/02/2024 - 13:52:49

El fondo administrado por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo creció a $us 174.853 millones en 2023, de los cuales el 51% está invertido en Depósitos a Plazo Fijo (DPF). “Todos los años este fondo tiene que crecer porque eso muestra una buena administración y cuánto ha crecido (y) en 2023 ha llegado a 174.853 millones de bolivianos”, informó este miércoles el gerente general de la Gestora, Jaime Durán, en la Rendición de Cuentas 2023 de la entidad. Indicó que, entre mayo y diciembre del año pasado, el fondo administrado por la Gestora Pública aumentó en Bs 9.884 millones, lo que significa un resultado positivo y enfatizó que los guardianes de cómo se lo administra son los trabajadores y jubilados. Del fondo de Bs 174.853 millones, el 51% está invertido en Depósitos a Plazo Fijo, el 26% en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), el 8,67% en cuotas de fondo cerrado y 3,86% en bonos de largo plazo. “Todo el detalle respecto a estas inversiones se puede encontrar en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) y en la página web (de la empresa estatal) porque nosotros le estamos dotando a la Gestora una gestión trasparente”, señaló. En ese sentido, recordó que la Gestora Pública recibió de las extintas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) un monto de Bs 164.969 millones, de los cuales aproximadamente el 32% estaba invertido en el Estado. “Si recuerdan nos criticaban y nos decían que íbamos a invertir todo en el Estado y que el Estado era riesgoso. Yo quiero informarles a estas alturas del partido que en realidad lo que sí estuvo en riesgo fueron aproximadamente 10.000 millones de bolivianos en el (ex) Banco Fassil”, mencionó. Dijo que el privado ex Banco Fassil tuvo que cerrar por una mala administración y ante ello la Gestora, que tenía recursos invertidos en esta financiera, puso rápida y ágilmente a sus ingenieros financieros y abogados para que estos recursos estén seguros.