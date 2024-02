Un método para cuidar tu cara de las arrugas puede requerir sólo espinaca





07/02/2024 - 13:50:13

La falta de colágeno en las personas que superan los 30 años dan como resultado un rostro con líneas de expresión y arrugas. Para combatir estas marcas de vejez, muchas personas acuden a tratamientos y productos artificiales que más de una vez solo dan decepciones. No obstante, existe un alimento de los que suelen estar en cada casa con propiedades únicas para conseguir una piel perfecta y sin arrugas: la espinaca, publica el diario Los Andes. Este alimento, usado en cocina para darnos energías es de las mejores fuentes de rejuvenecimiento natural, sin tener que procesarlo, ni mucho menos cocinarlo. Este superalimento por más loco que suene puede ayudar a reducir las arrugas tal como afirman profesionales médicos que aseguran que el mencionado vegetal posee vitamina A, que actúa moderando la producción de sebo en los poros de la piel. Otra de las propiedades de la espinaca es la estimulación del crecimiento capilar. Además, las hojas son ricas en vitamina C. Estas se encargan de formar el colágeno, brindando flexibilidad, elasticidad y resistencia en la piel. Como se debe usar la espinaca para evitar las arrugas en la piel Para eliminar las arrugas en un abrir y cerrar de ojos, debemos preparar una mascarilla de espinaca que ayudará a contrarrestar las marcas de vejez. Para eso necesitarás pocos ingredientes: 2 tazas de espinaca previamente hervida.

1 cápsula de vitamina E.

50 cc de aceite de jojoba. El proceso consta en pocos pasos, pero todos muy importantes. Lo primero a realizar es mezclar todos los ingredientes en un recipiente para que se integren y puedas manipularlo. Luego, será el momento de aplicar la mascarilla con cuidado para que comience el cuidado de la piel. La mascarilla tendrá que estar por lo menos puesta 35 minutos, pero a diferencia de algunos productos, no hay consecuencias si ese tiempo se supera. Finalmente, se deberá retirar con abundante agua y secar la cara para que con el correr los días veas los beneficios.