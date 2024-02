Tiene cáncer y su última canción se volvió un éxito en redes por encima de Ariana Grande





07/02/2024 - 13:44:13

La historia conmovedora de Cat Janice, una valiente cantante en su lucha contra el cáncer, ha conmovido a miles de personas en todo el mundo. A pesar de su batalla contra la enfermedad, Janice decidió lanzar una última canción, “Dance you outta my head”, con el propósito de destinar todos los beneficios a su hijo de siete años. El anuncio de Janice a través de las redes sociales en enero conmovió a sus seguidores, revelando que su tumor se había agudizado rápidamente y que su futuro era incierto. Sin embargo, determinada a dejar un legado para su hijo, anunció el lanzamiento de su canción para su 31 cumpleaños, con la esperanza de recaudar fondos para él. Desde entonces, “Dance you outta my head” ha resonado en las redes sociales y ha logrado un éxito notable, llegando incluso a la lista Billboard, superando a nuevas canciones de artistas como Ariana Grande. A pesar de su lucha contra la enfermedad, Janice ha experimentado este éxito desde la comodidad de su hogar, tras su regreso del hospital donde pensó que esta canción sería su último legado como artista. La joven cantante fue diagnosticada por primera vez con un sarcoma en 2021, y aunque logró vencer la enfermedad en 2022, esta regresó con más fuerza en el verano de 2023. Sin embargo, gracias al apoyo de la comunidad de TikTok, Janice ha recuperado su espíritu y esperanza, con cientos de usuarios promocionando su canción y alentando a otros a escucharla en plataformas oficiales. Janice expresó su profunda gratitud hacia sus seguidores, reconociendo que su hijo y ella siempre estarán agradecidos por el amor y apoyo recibidos. También fue reconocida con un premio de ASCAP por su Excelente Composición Pop, un tributo a su talento musical. Con casi un millón de seguidores en TikTok y una vida que cambió de la noche a la mañana, Cat Janice está disfrutando cada momento de éxito, sabiendo que su música ha tocado los corazones de muchas personas en todo el mundo.