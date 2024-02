En menos de un mes muere otra de las integrantes del grupo Las Chicas del Can





07/02/2024 - 13:31:25

Los fans de la agrupación musical Las Chicas del Can están muy tristes tras sufrir una segunda pérdida en menos de un mes. Si hace unas semanas era la bajista Janni Viloria quien fallecía, ahora es Heidy Bello, una de las cantantes, quien acaba de perder la vida. Así lo comunicaban desde el perfil de la agrupación en Instagram. "Otra de las nuestras eternas Chica del Can, Heidy Bello, se nos fue de repente de esta vida terrenal. 4 de Febrero 2024. Hay cosas en esta vida que duelen inmensamente. Y dar esta clase de noticias es lo peor que me ha tocado. Gracias Heidy Bello, por apoyarme junto con Xiomara y Janni Viloria (epd), con este proyecto de páginas, desde el principio. Y por abrirme las puertas de tu casa y amistad por los pasados 12 años. Vuela alto", lee el escrito junto a una imagen entrañable de la artista. Desde la redacción de Diario Libre explican que la cantante murió a causa de un infarto a los 51 años en la ciudad de Nueva York. Heidy se unió a Las Chicas del Can en 1988 siendo una de sus cantantes principales junto a su colega, Miriam Cruz, dando así voz a algunos de sus temas más emblemáticos como "Sin él", "Te daría" o "Cosquillitas". Después de su paso por la famosa agrupación, también formó parte de otras bandas como Mandarina o Gozamba, siempre destacando por su voz y amor a la música. Una pasión que heredó de su padre, el reconocido baladista Justo Bello.