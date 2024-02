TSJ: La Ley de elecciones judiciales blinda fallos





07/02/2024 - 11:13:13

Correo del Sur.- Con la promulgación de la ley 144 de Elecciones Judiciales este martes, los magistrados sostienen que se consolida la seguridad jurídica en el país y que todas las resoluciones y sentencias que estaban siendo cuestionadas de nulas por algunos sectores que rechazaban la Declaración del TCP 049, que amplió el mandato de las autoridades judiciales más allá de los seis años que establece la Constitución, tienen un “blindaje”. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, en entrevista con CORREO DEL SUR, destacó este martes la aprobación y promulgación de la ley 144 de Elecciones Judiciales, norma que en su interpretación jurídica reafirma la garantía de seguridad jurídica de los bolivianos. Si bien está pendiente el tratamiento de dos proyectos de ley, uno referido a la suspensión de plazos y otro a la cesación de los magistrados por cumplimiento de mandato, Jaimes indicó que las propuestas serán debatidas en la Asamblea Legislativa, que analizará si es posible anular o dejar sin efecto una Declaración Constitucional con una ley, porque lo evidente es que ya han existido diferentes actos en los altos tribunales en función de la institucionalidad que rige en el Estado. Jaimes indicó que a partir del 10 de enero de 2024, los magistrados del Órgano Judicial comenzaron a reactivar el servicio judicial en cumplimiento de la Declaración 049 y la premisa de que no se puede paralizar los servicios de justicia así como tampoco los de educación, salud y seguridad en Bolivia. Mencionó al artículo 15 del Código Procesal Constitucional o ley 254 que establece que las sentencias, declaraciones y autos del TCP son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes. “Consecuentemente es ese el sustento jurídico para el desarrollo de las funciones del TSJ, cuyas resoluciones gozan de absoluta constitucionalidad y legalidad”, remarcó. Con la Declaración Constitucional 049 y la nueva ley 144 de Elecciones Judiciales ya no hay lugar a los pedidos de nulidad que arguyen algunos abogados y sectores políticos, según el criterio jurídico de la autoridad. DESTACA LA LEY “Valoramos y saludamos el accionar de la Asamblea Legislativa en relación a sancionar la ley que finalmente fue promulgada por el presidente del Estado para que de esa forma podamos ingresar en los plazos que establece esta ley y los bolivianos podamos ser parte de las elecciones judiciales para, precisamente dar cumplimiento a la Constitución y a la Ley en relación a la forma en que los magistrados deben ocupar los altos tribunales, que es mediante elecciones y no de designaciones de otros órganos del Estado”, sostuvo. EXHORTACIÓN El Presidente recordó que las autoridades lo que hicieron es exhortar “por unas elecciones judiciales lo más antes posible pero sin dejar en el vacío al Órgano Judicial, porque lo fundamental es respetar los derechos y garantías de los ciudadanos”.