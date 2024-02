Gobierno pagará Bs 12 millones por deuda laboral a extrabajadores del exSNC de 2006





07/02/2024 - 07:41:37

La deuda de 12 millones de bolivianos con extrabajadores del ex Servicio Nacional de Caminos (SNC) que data de la gestión del expresidente Evo Morales, será pagada por el gobierno, informó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Reprochó que el diputado “evista” Ángelo Céspedes, otrora presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), apele a la “mentira”, para atacarlo, porque no se trata de extrabajadores de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) como viene denunciando. “Dijo (el diputado) que es una deuda laboral de trabajadores de ABC, ¡mentira!, eso hace que baje la calidad de la legislación que realiza, no lee pues (el diputado), ése es el problema, esto se trata de los extrabajadores del Servicio Nacional de Caminos y aquí la sorpresa, cuando cerraron el Servicio Nacional de Caminos lo hizo el compañero Evo irresponsablemente, no pagó a los trabajadores, estoy hablando del 2006, tuvieron 14 años para pagar y los responsables son varios exministros”, afirmó. De acuerdo con Montaño, el proceso de los extrabajadores se inició por un monto de Bs 5 millones, pero que por el paso del tiempo llegó a Bs 12 millones, sin que los exministros Vladimir Sánchez, Milton Claros, Oscar Coca, Yerko Núñez e Iván Arias hicieran algo. “Averigüe diputado por qué no cancelaron, tuvieron 14 años para cancelar”, instó Montaño al diputado, quien, en horas de la mañana, en conferencia de prensa, enseñó un supuesto mandamiento de apremio contra la autoridad de gobierno. “Nos ha llegado a nuestras manos un mandamiento de aprehensión con el señor Edgar Montaño Rojas, con C.I. 3881164, él es el actual Ministro de Obras Públicas. Este mandamiento es legal, es legítimo. Hace un mes que el Ministerio Público debía ejecutarlo. ¡Cómo es la vida cuando gozan del poder de la justicia! ¡Cómo es la vida cuando el Presidente respalda esta clase de ministros! Aquí está -mostró ante cámaras- el (documento del) Sistema de Registro Judicial, esta es una demanda laboral por 130 millones de bolivianos que debieron pagar hace cinco años (sic)”, insistió. Incluso dijo que “así como tienen plata para hacer coplas, así como tiene plata para hacer Tik Tok, ¿por qué no tienen plata para pagar a nuestra gente? Al respecto, Montaño respondió que hace más de un mes el Gobierno nacional ordenó el pago de los beneficios sociales a los extrabajadores del exSNC. En efecto, el Decreto Supremo Nº 5110 autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda por un monto de hasta Bs 75.000.000 para cumplir con las contingencias judiciales que cuentan con Sentencias Ejecutoriadas en calidad de cosa juzgada formal y material.