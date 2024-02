Yolanda Saldívar, asesina de Selena, podría salir libre





06/02/2024 - 20:20:18

Después de casi 30 años de una muerte que sacudió a la industria del entretenimiento y al público mexicano y al hispano de Estados Unidos, y sin importar que se ha explotado su música, su imagen y su trágica historia hasta el cansancio, la muerte de la Reina del Tex-Mex vuelve a dar de qué hablar. Esto porque Yolanda Saldívar, quien asesinó a Selena Quintanilla, podría salir libre bajo fianza, según revela un nuevo documental que se estrenará a mediados de febrero en una cadena de televisión estadounidense. Selena & Yolanda: The secrets between them, de la cadena Oxygen, presentará nuevas conversaciones con la asesina confesa de la llamada Reina del Tex-Mex, quien falleció por un impacto de bala que recibió el 31 de marzo de 1995. En estas nuevas entrevistas, la mujer asegura que contará “la verdad” sobre su relación con la cantante. Hasta ahora, ha prevalecido la versión de que la cantante, quien tenía 23 años, había citado a Yolanda, la entonces presidenta de su club de fans, para reclamarle por malos manejos de dinero relacionado con el negocio de ropa de Selena. Según se sabe, dos días antes de reunirse con la intérprete de Si una vez dije que te amaba, Yolanda Saldívar solicitó un permiso para portar armas y finalmente mató a quien la consideraba su colaboradora y amiga. La posibilidad de que Yolanda Saldívar pueda recuperar su libertad en 2025, tras el pago de una fianza, es una de las aristas que ha vuelto a poner bajo los reflectores el asesinato de la cantante Selena Quintanilla y también representa la primera vez en mucho tiempo en que la criminal convicta, quien actualmente tiene 63 años, habla desde prisión para, supuestamente, revelar detalles sobre este caso que hasta ahora no habrían salido a la luz. Una de las versiones que la defensa de Saldívar utilizó para que su clienta fuera absuelta o, al menos, le sirviera como atenuante para reducir su condena, fue que la mujer aseguraba que, ante los reclamos de Selena, ella en realidad quería acabar con su propia vida y no hacerle daño a la cantante texana ni mucho menos matarla. Ahora, tras casi tres décadas de que ocurrió el trágico homicidio que frustró la carrera de uno de los máximos ídolos de la música de aquel momento (y que, directa o indirectamente, le abrió las puertas del estrellato a Jennifer Lopez, quien fue la primera actriz en interpretar el papel de Selena en la ficción), Yolanda Saldívar busca por todos los medios limpiar su imagen y, tal vez con ello, recuperar su libertad. “Mi familia ha reunido pruebas que muestran diferentes versiones de los eventos. Tenía miedo, conocía sus secretos, y creo que la gente merece saber la verdad”, afirma la mujer según puede verse en imágenes previas del documental Selena & Yolanda: The secrets between them.