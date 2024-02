Liberaron en la India a una paloma que había sido acusada de espiar para China: pasó 8 meses detenida





06/02/2024 - 19:59:14

Una paloma retenida durante ocho meses como sospechosa de espiar para China ha sido liberada después de que las autoridades indias determinaran que no era un agente aviar de espionaje, sino un ave de carreras taiwanesa desorientada que se había perdido. La policía encontró la paloma cerca de un puerto de Bombay en mayo con dos anillas metálicas atadas a la pata y lo que parecía escritura china en la parte inferior de las alas. Durante ocho meses, la supuesta agente secreta permaneció bajo custodia, primero de la policía y luego del Hospital de Animales Bai Sakarbai Dinshaw Petit de la ciudad, que confirmó las informaciones de los medios de comunicación locales sobre la paloma y su origen. La policía de Bombay declaró a The Washington Post que, tras “profundas y adecuadas indagaciones e investigaciones”, no encontró “ningún material o hecho sospechoso” relacionado con la paloma. Fue liberada la semana pasada y se encuentra en buen estado de salud, según el hospital. La organización de defensa de los derechos de los animales PETA ayudó a conseguir la liberación del ave. “Como todas las aves, las palomas deben ser libres para surcar los cielos, buscar comida y criar a sus polluelos en pareja”, declaró en un comunicado la directora de PETA India, Poorva Joshipura, que señaló que las palomas demuestran autoconciencia e inteligencia. Los expertos dicen que el ave probablemente se perdió durante una carrera en la costa de Taiwán y puede haber hecho autostop en un barco para hacer el viaje de aproximadamente 3.000 millas (4.830 kilómetros). “Una paloma de carreras puede volar hasta 1.000 kilómetros en un día, pero para llegar a la India tuvo que hacer paradas”, explicó Yang Tsung-te, director de la plataforma taiwanesa de comercio de palomas de carreras Nice Pigeon, quien añadió que algunas palomas de carreras de la isla han llegado hasta Estados Unidos y Canadá. Las acusaciones de espionaje se suman a la preocupación suscitada el año pasado en Estados Unidos por los globos espía chinos y a las continuas tensiones entre China e India, dos potencias nucleares que comparten una frontera disputada y se han disputado la influencia en la región. Tampoco es la primera vez que las autoridades indias encierran injustamente a una paloma por supuesto espionaje. Un incidente similar en 2015 desató la risa en India y Pakistán, y en 2020, la policía retuvo brevemente la paloma de un pescador paquistaní después de que sobrevolara la frontera fuertemente militarizada de ambos países. Aunque las acusaciones puedan parecer absurdas en la era de los satélites y el ciberespionaje, las palomas tienen un historial de uso en operaciones de reconocimiento. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania desplegó palomas con cámaras atadas al pecho, y en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas utilizaron las aves para intercambiar mensajes secretos, según la National Audubon Society, una organización estadounidense sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de las aves. Como las palomas son una “especie común”, las aves equipadas con cámaras podían ocultar su recopilación de información “entre las actividades de miles de otras aves”, según la CIA, que también desarrolló una cámara de este tipo. Según el Museo Internacional del Espionaje de Washington, las palomas “se distinguían por su velocidad y su capacidad para volver a casa con cualquier tiempo”. Esas mismas cualidades hacen que las palomas sean buenas para las carreras, un uso mucho más común de las aves hoy en día. Durante las carreras, las palomas se sueltan a veces a cientos de kilómetros de casa y los propietarios esperan a que regresen.