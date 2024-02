¿Imaginas casarte en Irlanda? Lindsay Lohan vive un sueño en esta comedia romántica de Netflix





06/02/2024 - 19:51:15

Regresa la reina de las rom-com. Lindsay Lohan protagoniza Irish Wish, una comedia romántica ambientada en Irlanda que se estrenará en Netflix en marzo de este año, coincidiendo con la celebración de San Patricio (Saint Patrick’s Day). En la película, Lohan interpreta a Maddie, una editora de libros que es dama de honor en la boda de su mejor amiga en dicho país, solo para darse cuenta de que está enamorada de su prometido y podría arriesgarlo todo por ese flechazo. La historia se desarrolla cuando Maddie pide un deseo irlandés y amanece convirtiéndose en la novia, solo para descubrir posteriormente que su verdadero amor es alguien completamente diferente. La producción se llevó a cabo en diversas localidades, incluyendo Dalkey en el sur del Condado de Dublín, así como en los condados de Wicklow y Mayo. Además, compartió su experiencia filmando en Irlanda, y resaltó la belleza del país, la amabilidad de su gente y lo deliciosos que son los pasteles de Guinness. La actriz, que cuenta con herencia irlandesa e italiana, mencionó también que esta fue su primera visita al país de origen de su abuelo. El elenco incluye a Aidan Jordan, Ed Speleers, Alexander Vlahos, Ayesha Curry, Jane Seymour y Elizabeth Tan, bajo la dirección de Janeen Damian. Este proyecto marca la segunda colaboración de Lohan con Netflix siguiendo el éxito de Navidad de golpe (2022). Y su nuevo proyecto Irish Wish es parte de un último acuerdo de dos películas que la estrella firmó con la plataforma, con una producción titulada Our Little Secret ya en marcha. Está producida por Motion Picture Corporation of America, Wild Atlantic Pictures y Riviera Films, y cuenta con Kirsten Hansen como guionista. La trama se centra en el viaje emocional de Maddie, quien a través de un giro mágico, explora lo que significa el verdadero amor y la autoaceptación.

Carrera infantil y problemas con las drogas La carrera de Lindsay Dee Lohan, actriz y cantante estadounidense, ha sido tanto prolífica como turbulenta, marcada por sus destacados roles en el cine, incursiones en la música y desafíos personales. Comenzó su carrera en la industria del entretenimiento a la temprana edad de tres años como modelo infantil, participando en más de 60 comerciales de televisión. La trayectoria actoral de Lohan se consolidó con películas como Juego de gemelas y Chicas pesadas, títulos que no solo dejaron huella en la cultura pop sino que también solidificaron su estatus como una prominente artista en Estados Unidos y a nivel global. Paralelamente, en 2004, incursionó en el mundo de la música con el lanzamiento de su álbum debut Speak, demostrando su versatilidad y talento más allá de la actuación. La carrera de la actriz no ha estado exenta de contratiempos. Sus problemas legales y períodos en rehabilitación han tenido un impacto significativo en su faceta profesional e imagen pública, llevándola a mantener un perfil bajo durante ciertos períodos. En el ámbito personal, experimentó momentos significativos recientemente. Matrimonio y primer hijo de Lindsay Lohan Celebró su embarazo, anunciado previamente en marzo de 2023, con el nacimiento de su hijo Luai Shammas el 17 de julio de 2023. Su relación con el empresario Bader Shammas también ha sido central en su vida personal, revelando su compromiso en noviembre de 2021 y contrayendo matrimonio en secreto el 3 de abril de 2022 en Dubái. Nacida el 2 de julio de 1986 en Nueva York y criada en Long Island, Lindsay Lohan transitó un camino lleno de altibajos, pero mantiene su relevancia hasta el día de hoy. A pesar de los desafíos, su reciente trabajo con la “N” roja y el regreso al mundo de la música con nuevos proyectos señalan un prometedor renacer para la intérprete. Irish Wish llegará el 15 de marzo de 2024 al catálogo de Netflix.