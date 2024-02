Turistas inyectaron US$ 6.900 millones a la economía brasileña en 2023





06/02/2024 - 19:39:49

Agencia Brasil.- En el año 2023, Brasil recibió un volumen récord de fondos provenientes de turistas extranjeros, ascendiendo a US$ 6,9 mil millones, equivalentes a R$ 34,5 mil millones. Este logro situó a Brasil como líder en América del Sur en materia de ingresos por turismo, según reveló el ranking de 20 países publicado el lunes por la agencia ONU Turismo. Además, en la clasificación de la recuperación post-pandémica en las Américas, Brasil se posiciona en el segundo lugar, con un incremento del 15% en comparación con el período pre-pandémico. Solo México supera este porcentaje, ubicándose en el primer lugar, mientras que a nivel mundial, Brasil se sitúa en la posición 14. La encuesta de ONU Turismo destaca a Serbia como el país con el mayor crecimiento en los ingresos dejados por visitantes extranjeros, con un 79%. Los recursos inyectados en la economía brasileña por parte de los visitantes extranjeros en el pasado año superaron en un 1,5% los máximos ingresos registrados en 2014, durante la Copa del Mundo de fútbol. A pesar de que el Plan Nacional de Turismo establecía un objetivo del 8,58% de aumento en los ingresos generados por el turismo internacional hasta 2023, los resultados sorprendieron con un crecimiento anual del 41%. En 2022, los turistas internacionales dejaron en Brasil US$ 4.900 millones. En entrevista con Agência Brasil, el ministro de Turismo, Celso Sabino, atribuyó este récord a los esfuerzos del gobierno federal para presentar auténticamente a Brasil ante el mundo. Destacó las diversas visitas realizadas por el presidente Lula a otros países y recordó que Brasil fue reconocido por el Banco Mundial como la novena economía mundial a finales del año pasado. "Hay una gran campaña de promoción de nuestros principales atractivos en el mercado internacional, en las grandes ferias. Hoy podemos celebrar el récord de R$ 34.500 millones gastados por turistas extranjeros en 2023", dijo el ministro. Perspectivas Celso Sabino anticipa que los resultados del presente año superarán las expectativas. Destacó la asombrosa participación en las celebraciones de Nochevieja en todo el país y expresó su confianza en que el carnaval de este año atraerá a un número aún mayor de visitantes a Brasil. Según un estudio del Ministerio de Turismo de Brasil, más de un tercio de la población brasileña tiene previsto viajar durante el verano hasta marzo, y una parte significativa de ese público tiene la intención de participar en las festividades del Carnaval. "Las ciudades están coordinándose y preparándose para este evento. El respaldo del gobierno federal, a través de los ministerios de Turismo, Desarrollo Regional, Ciudades, Salud, Educación, Puertos y Aeropuertos, garantizará que tanto los brasileños como los turistas que visiten el país durante el verano, hasta marzo, disfruten de todas las condiciones de confort, comodidad, seguridad e infraestructura", afirmó Sabino.