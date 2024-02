Expresidentes de Bolivia expresan sus condolencias por la muerte de Sebastián Piñera





06/02/2024 - 19:26:59

Los expresidentes de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Jeanine Áñez, expresaron su sentido pésame al pueblo chileno por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, ocurrido este martes. Quiroga se despidió de Piñera a través de su cuenta en X (antes Twitter) con las siguientes palabras: "Adiós Sebastián Piñera: un chileno histórico, amigo leal y demócrata ejemplar". Rodríguez Veltzé también utilizó X para expresar sus condolencias: "Condolencias a la familia del Ex Presidente Sebastián Piñera y solidaridad con el hermano pueblo de Chile". Por su parte, Áñez se mostró "Impactada por la noticia del trágico accidente que cobró la vida de un hombre solidario y profundamente demócrata, que amó a su país y a América Latina. Transmito mis condolencias a su familia, su equipo y al pueblo de Chile". Carlos Mesa no quedó exento ante la situación y expresó lo siguiente: "Mi profundo sentimiento de pesar por la muerte del expresidente de Chile Sebastián Piñera, político destacado y comprometido con su país". Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, también se unió a las condolencias: "Mi solidaridad y mis sentidas condolencias a la familia del expresidente Sebastian Piñera y el pueblo chileno por el lamentable deceso del ex dignatario de Estado. Ningún elemento político nos hace ajenos a estos momentos de dolor y luto por estas circunstancias en el vecino país".