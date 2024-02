Elecciones en El Salvador: TSE tendría resultados oficiales dentro de dos semanas





06/02/2024 - 19:23:57

Los resultados de los comicios presidenciales y legislativos que se realizaron este 4 de febrero estarían listos en un promedio de dos semanas, advirtió el magistrado Guillermo Wellman este martes, informa el diario El Salvador. “A veces me adelanto, pero soy bastante optimista, pero creo que no pasará, en 15 días tenemos los resultados totales y vamos a la segunda elección”, dijo Wellman ante los medios de comunicación. Ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció pasado el mediodía las fallas en el proceso electoral, en específico para la elaboración de las actas de cada Junta Receptora de Votos (JRV) y para el desarrollo de la misma. Sin embargo, fueron más las irregularidades que denunciaron los partidos políticos, los integrantes de las JRV y la ciudadanía misma. Integrantes de las JRV denunciaron que aunque contaban con capacitación no se les permitió instalarse a desempeñar sus funciones, porque otros miembros pusieron a desempeñar el cargo a otras personas. Asimismo, pasadas las doce de la noche, integrantes de las juntas seguían a la espera de indicaciones tras no tener equipo funcionando o porque el sistema de las actas estaba caído y por lo tanto, muchos de ellos hasta terminaron durmiendo de forma improvisada en los centros de votación. Otros de los sucesos de los que los partidos políticos, expertos electorales y la ciudadanía misma cuestiona es que se desconozca el paradero de las urnas y papeletas de votación del departamento de San Salvador. Lo anterior debido a que se reveló el comunicado de la Junta Electoral Departamental (JED) de San Salvador manifestando que no podía entregar el material electoral al Tribunal, porque no lo recibió de vuelta. Desestimar los hechos Sumado a esas demandas, se encuentran otras del voto en el exterior, como caídas del sistema al marcar la bandera de ARENA, según expuso la candidata de arenera Marcela Villatoro. “Son hechos que no son trascendentes en el sentido de alterar la voluntad del elector, pero sí son trascendentes y afectaron el tema de desarrollar la transmisión, de ahí todo el proceso electoral ha sido normal”, explicó el magistrado Wellman. El magistrado expuso que actualmente el Tribunal no se encuentra buscando culpables de cada una de las situaciones: “Ahorita lo que vamos a hacer es darle a la población el resultado que quiere oír”.