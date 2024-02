Evo asegura que la convocatoria a judiciales se aprobó gracias a la lucha de los movimientos sociales





06/02/2024 - 15:08:34

Erbol.- Después de que la Cámara de Diputados aprobó la ley consensuada para convocar elecciones judiciales, el expresidente Evo Morales consideró que eso no hubiera sido posible sin la lucha de los movimientos sociales. El ala “evista” llevó adelante bloqueos de caminos por dos semanas en demanda de la realización de las elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados prorrogados. En medio de ese conflicto, las bancadas políticas lograron el acuerdo para la ley. “Gracias a la lucha y sacrificio de los movimientos sociales, bajo el liderazgo del movimiento indígena y a la unidad del pueblo boliviano, se ha podido dar un paso más en la aprobación de la convocatoria a las elecciones del Órgano Judicial, de otra manera no hubiera sido posible”, publicó Morales en la red social X. No obstante, el líder de las seis federaciones del Trópico señaló que “falta aún que los magistrados truchos e ilegales se vayan a sus casas”. Acusó, asimismo, al Gobierno de tener la intención de prorrogarse en el poder a cualquier precio, sin devolverle la institucionalidad a Bolivia.