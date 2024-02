Gobierno confirma pérdida de $us 1.000 millones a la economía a causa de los bloqueos





06/02/2024 - 12:26:08

Los bloqueos de caminos, instigados por Evo Morales, dejan a la economía boliviana una pérdida de $us 1.000 millones, recursos que “en muchos casos son irreversibles, informó este martes el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. “Estimamos que a la fecha ya hay una pérdida cercana a los 1.000 millones de dólares esto es resultado de la intransigencia”, dijo la autoridad gubernamental en contacto con la radioemisora Panamericana. Montenegro señaló que esa cuantiosa pérdida en la economía nacional es “en muchos casos irreversible” y sostuvo que el pueblo boliviano “jamás va a festejar algo que haya dañado su actividad económica y su bolsillo”. Con los bloqueos de caminos fueron perjudicados principalmente Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Oruro. Este último departamento, en esta época del año, tiene un importante movimiento económico por el Carnaval, el cual recibe turistas nacionales e internacionales. “Se perjudicó de forma irreparable (al Carnaval de Oruro) porque el departamento espera estas fechas justamente para generar toda la actividad económica que les da capital de trabajo, movimiento económico para toda la gestión”, remarcó. Montenegro señaló que quienes promovieron los bloqueos de caminos “no comprenden el daño que se hizo a toda una región y no se puede entender que alguien que haya nacido en Oruro le aseste un golpe tan duro a la económica de sus coterráneos”. Por 12 días, afines a Evo Morales bloquearon caminos, principalmente en Cochabamba, y no sólo dejaron millonarias pérdidas económicas al país, sino también cuatro muertos, policías heridos y perjuicios a gran parte de la población. La medida, que fue rechazada y reprochada por la población boliviana, se efectuó en demanda de elecciones judiciales – cuyo proceso para su realización es competencia del Legislativo y no del Ejecutivo – y una nueva candidatura del dirigente cocalero a las elecciones presidenciales. El viernes pasado se levantó la extrema medida de presión en gran parte de los puntos de protestas, luego de un acuerdo en el Legislativo; sin embargo, persisten ocho puntos en la vía Cochabamba – occidente.