Fanáticos de Miley Cyrus creen que la cantante estaba en peligro en los premios Grammy





05/02/2024 - 20:29:42

Miley Cyrus consiguió su primer Grammy en la ceremonia celebrada este 4 de febrero, marcando un hito en su carrera con el premio a la Mejor Interpretación de Pop Solista por su éxito de 2023, “Flowers”. La canción, que es el primer sencillo de su octavo álbum de estudio Endless Summer Vacation, ha sido un enorme éxito. La estrella, de 31 años, deslumbró en la alfombra roja del evento con un vestido dorado transparente que más tarde cambió por otro de tono plateado. Sin embargo, un detalle inusual relacionado con el guardaespaldas de Miley Cyrus captó la atención de los fans durante su paso por la alfombra roja. Los seguidores de la cantante expresaron su preocupación al notar algo extraño sobre el paraguas que llevaba el guardaespaldas, lo que llevó a especulaciones sobre la seguridad de Cyrus en el evento. Matt Wallace, un influencer en el ámbito de las criptomonedas, compartió un video de Miley en la alfombra roja, instando a prestar atención al acompañante de la cantante y sugiriendo que “no todo es lo que parece”. Los usuarios en redes sociales rápidamente comenzaron a teorizar sobre el paraguas, con algunos sugiriendo que podría disfrazar un arma automática y otros comentando que el guardaespaldas podría estar ocultando un arma real bajo su abrigo. Sin embargo, estas especulaciones fueron recibidas con escepticismo por parte de otros usuarios, quienes señalaron que el mal tiempo en Los Ángeles justificaba el uso de un paraguas. De hecho, comentarios desestimando las teorías de conspiración destacaron la presencia de una tormenta en la ciudad y la emisión de alertas de inundaciones rápidas, sugiriendo que la preocupación por la seguridad de Cyrus estaba infundada y que el paraguas no era más que una precaución para la lluvia. El miedo a que Cyrus se viera expuesta a un ataque no es tan descabellada. El pasado 15 de enero, se reportó el arresto de Alexander Kardalian, un hombre de 52 años que ha acosado a Miley Cyrus desde 2022. Kardalian fue visto con un animal de peluche en la casa de Cyrus. Previo a este incidente, donde fue interceptado por el equipo de seguridad de la cantante, Kardalian ya había presentado conductas obsesivas, obligando a Miley a poner una orden de restricción en la que se estipuló que Kardalian no podía acercarse a menos de 100 metros. El acosador fue arrestado, pero incluso desde la cárcel le mandó cartas a Miley donde aseguraba que la visitaría en cuanto estuviera en libertad. Afortunadamente, la gala de los premios Grammy se llevó a cabo sin mayor problema, de hecho, fue una noche muy especial para Cyrus, quien además de ganar sus dos primeros gramófonos dorados en su carrera, también interpretó Flowers frente a todos los asistentes en un enérgico show. Cabe mencionar que al recibir su segundo premio a Grabación del Año, Miley hizo una pequeña broma comentando que, probablemente, se le había olvidado alguien en su discurso de aceptación, así como su ropa interior. A mediados de enero, Cyrus celebró el primer aniversario de Flowers con un breve pero emotivo mensaje que reiteró la importancia que la pieza ha tenido en su carrera musical: “Hace un año ‘Flowers’ comenzó a hacer feliz a la gente y eso me hace feliz a mí, los amo, muchas gracias”.