Diputados instala sesión para aprobar ley de las elecciones judiciales: Organizaciones sociales vigilan





05/02/2024 - 20:19:45

La Cámara de Diputados instaló la tarde de este lunes la sesión para tratar y aprobar el proyecto de ley 144 de elecciones judiciales, mientras en afueras del edificio del Legislativo están en una vigilia campesinos, interculturales y mujeres Bartolina Sisa a la espera de que los diputados cumplan el compromiso del viernes. Los legisladores del MAS y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) acordaron el viernes, después de una semana de negociaciones, aprobar la ley 144 de elecciones judiciales, que no pudo encaminar el Legislativo en 2023 porque las decisiones que tomó sabre este tema fueron declaradas inconstitucionales. A la espera de la instalación de la sesión y aprobación, campesinos, interculturales y mujeres Bartolina Sisa se apostaron en inmediaciones de la Asamblea Legislativa, cerca de la plaza Murillo, en el centro de La Paz, en una vigilia. La Policía desplegó dos anillos de seguridad en alrededores del Legislativo, para evitar incidentes y resguardar las instalaciones legislativas. En un pronunciamiento leído en la vigilia, los interculturales se declararon en estado de emergencia y vigilia permanente, para “resguardar el trabajo de los legisladores hasta la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones judiciales”. “Ratificamos nuestro firme compromiso de defensa de nuestro gobierno, y hacemos responsables al grupo radical de cualquier provocación o enfrentamiento con nuestra vigilia”, prevé otra parte del pronunciamiento ante acciones de grupos afines a Evo Morales que también están en alrededores de la plaza Murillo. Afines a Morales bloquearon por 12 días en demanda de la renuncia de magistrados prorrogados y elecciones judiciales, aunque persisten la interrupción del tráfico vehicular de los llamados radicales en la carretera Cochabamba al occidente. También reivindican el derecho de Morales de volverse a postular, sin embargo una sentencia constitucional declaró que la reelección indefinida no es un derecho humano. El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe, cuestionó la extrema medida de presión y aseguró que el tema de las judiciales debe resolverse en el Legislativo y no en las calles. “Nosotros hemos dicho que debe tratarse este tema en el Parlamento, ellos estaban desestabilización a nuestro gobierno”, aseguró en inmediaciones de plaza Murillo. Una vez aprobada en Diputados, el acuerdo del viernes prevé que el proyecto debe ser remitido al Senado para similar trámite. Una sentencia constitucional prorrogó el mandato de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque la Asamblea Legislativa no eligió en 2023 a las nuevas autoridades. La prórroga es hasta la elección de los nuevos magistrados, para evitar un “vacío judicial”.