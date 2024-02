Brad Pitt gana la última batalla legal contra Angelina Jolie





05/02/2024 - 19:55:42

Brad Pitt ganó la última audicencia de su épica batalla legal contra su ex, Angelina Jolie , por su viñedo francés de 500 millones de dólares, confirmaron las fuentes al sitio de noticias Page Six. El actor de 60 años compareció ante los tribunales en California y Luxemburgo por el Château Miraval, argumentando que debería tener una participación mayoritaria en el viñedo después de que Jolie vendiera sus acciones a Yuri Shefler, propietario del gigante ruso del vodka, Stoli. Antes de casarse, la pareja compró la propiedad juntos: Brad Pitt poseía el 60 por ciento y Angelina Jolie el 40 por ciento. Se casaron en la bodega en 2014 y Pitt le regaló a Jolie un 10 por ciento adicional como parte de su regalo de boda, lo que lo convirtió en un activo 50-50 cuando se separaron en 2016. Luego, Angelina Jolie vendió sus acciones, pero Brad Pitt ha estado argumentando que su acuerdo no era válido y que aún así debería conservar una propiedad del 60 por ciento. Una fuente cercana al caso le dijo al sitio de noticias: “Él poseía el 60 por ciento y ella el 40 por ciento. Cuando se casaron, fue una conversación en la que todo era color de rosas en ese momento. El acuerdo era que ella le daría el 10 por ciento, un acuerdo 50/50 al que llegaron por un euro. Era un símbolo de su asociación”. Sin embargo, Brad Pitt ha estado argumentando ante el tribunal que el acuerdo de la pareja por el 10 por ciento adicional es inaplicable, nos dicen las fuentes, y que debería recuperar el porcentaje y mantener el control de la propiedad. Según hemos oído, el tribunal de Luxemburgo ha dictaminado que, por ahora, el 10 por ciento vuelve a ser de Pitt hasta que haya un fallo final. La fuente argumentó: "Es como el equivalente a un depósito en garantía... No es una decisión final. Por ahora, mantiene una división 60/40”, lo que significa que “mantiene el control de esto probablemente hasta otro año, o más”, mientras la batalla legal continúa desarrollándose.