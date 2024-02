Bolivia y China firman este martes acuerdo financiero por $us 350 millones para la planta de zinc en Oruro





05/02/2024 - 19:38:59

Los ministerios de Minería y Planificación del Desarrollo firmarán este martes con el Gobierno de China el acuerdo para financiar la construcción de la Planta Refinadora de Zinc, que será emplazado en el departamento de Oruro con una inversión de $us 350 millones, confirmó el presidente Luis Arce. “Mañana (martes) se firmará el acuerdo entre la República de China y el Ministerio de Minería y (Ministerio) de Planificación al respecto (la planta de zinc)”, afirmó en parte del discurso en la Sesión de Honor por el 243 aniversario de la gesta libertaria de Oruro. Este proyecto, que demandará una inversión de aproximadamente $us 350 millones, dará un fuerte impulso en la industrialización del departamento, con un potencial importante en el área minera. Arce explicó que la planta refinadora permitirá dar “valor agregado a nuestros minerales, generando empleo digno y contribuyendo al crecimiento económico sostenible en el departamento de Oruro y en el país”. En octubre de 2023, el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, y el gerente de la Empresa Metalúrgica Vinto, Teodocio Ayllón, entregaron la documentación a la delegación del banco de China Eximbank, con el fin de acceder al crédito de $us 350 millones. La documentación fue evaluada por la entidad financiera y la firma del acuerdo de este martes concretará el contrato de préstamo a 20 años plazo, con una tasa de interés concesional del 2%. Se tiene previsto que la planta será construida en 34 meses, según la información proporcionada por la empresa ganadora. En 2023, el Gobierno, mediante la Empresa Metalúrgica Vinto, firmó los contratos de construcción y supervisión de la Planta Refinadora de Zinc en Oruro, con las empresas chinas Consorcio Enfi-Crig y Chong Qing Cisdi Engineering Consulting Co. LTD. La Empresa Refinadora de Zinc se instalará en los predios de la Empresa Metalúrgica Vinto, y tendrá una capacidad de tratamiento anual de 150.000 toneladas (tn) de concentrados de zinc para la obtención anual de 65.000 TMF de zinc metálico y subproductos. Desde el punto de vista del impacto sociolaboral, la planta generará empleos y desarrollo regional. En su etapa de construcción generará 800 empleos directos (temporales) y 500 empleos directos permanentes, y más de 2.000 empleos indirectos. A escala nacional, fortalecerá la cadena minero metalúrgica, otorgando mayor valor a este recurso mineralógico existente en el país. Cabe recordar que Bolivia constituye actualmente el noveno exportador mundial de minerales de zinc. En lo económico, el proyecto producirá mayor recaudación de impuestos tanto para el Estado Plurinacional de Bolivia, como regalías para gobernaciones y municipios de los departamentos productores de los concentrados de zinc.