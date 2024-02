De 11 organizaciones políticas, solo tres renovaron su dirección nacional





05/02/2024 - 17:34:58

De 11 organizaciones políticas de alcance nacional, solo el Movimiento Demócrata Social (Demócratas), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y el Frente de Unidad Nacional (UN) renovaron sus directivas. Los otros frentes tienen hasta el 7 de mayo para renovar su dirigencia nacional, informó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel. Rige un plazo en la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0328/2023 del 19 de octubre de 2023 que e su parte resolutiva preve: “Ampliar el plazo establecido en la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0106/2023 del 12 de abril de 2023, por un tiempo de ciento ochenta días (180) calendario para que las organizaciones políticas de alcance nacional, departamental, regional y municipal —cuyas directivas hubieren superado el periodo de su mandato— convoquen y realicen obligatoriamente sus eventos internos (Asambleas, Congresos, etc.) para la elección de su directiva, bajo la supervisión del Órgano Electoral Plurinacional”. Hasta el momento Acción Democrática Nacionalista (ADN), Frente Para la Victoria (FPV), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) no adecuaron sus estatutos orgánicos ni renovaron sus dirigencias; mientras que el MAS, el Movimiento Tercer Sistema (MTS) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) adecuaron sus estatutos y les resta renovar sus directivas hasta el 7 de mayo. En tanto, PAN-BOL renovó su dirigencia, pero debe adecuar su estatuto orgánico, cita un reporte de Fuente Directa. El MAS realizó su congreso el 3 y 4 de octubre de 2023; sin embargo, por vulneración de varias disposiciones de su propia convocatoria y Estatuto interno, el TSE determinó, con la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0344/2023, “rechazar el registro” de la elección del nuevo directorio, encabezado por Evo Morales, quien no acreditó varios requisitos para ser electo presidente de ese frente. El Movimiento Tercer Sistema también cometió “una serie de errores” en su congreso; mientras que UCS “eligió a su directiva en una reunión nacional”, sin presencia de los supervisores del TSE, vulnerando la Ley 1096. Si estas organizaciones políticas no cumplen con esta exigencia de congreso, establecida en la Ley 1096, serán sancionadas con “llamadas de atención hasta la pérdida de la personería jurídica”. Más allá de cumplir con la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0344/2023, la directiva dirigida por Evo Morales afirmó que no volverá a convocar a un congreso y que hará prevalecer su presidencia. El parágrafo II del artículo 210 de la Constitución Política del Estado señala: “La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral Plurinacional, que garantizará la igual participación de hombres y mujeres”. Bajo el mismo techo normativo, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) deben supervisar los procesos de democratización de las agrupaciones ciudadanas del nivel departamental, regional y municipal, que también deben renovar sus dirigencias hasta mayo de este año.