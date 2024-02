Alcalde paceño cuestiona el plazo para las elecciones judiciales que culminarían en 230 días





05/02/2024 - 16:35:50

El alcalde de La Paz, Iván Arias cuestionó este lunes los plazos para las elecciones judiciales que culminarían en 230 días, según lo acordado en la comisión bicameral y multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Mucho pues, mucho, realmente se dan tiempos milenarios, como si no quisieran que hubieran elecciones judiciales, ¿qué les cuesta hacer 60 días para revisar currículums?, ¿90 para elecciones? y ya estaría el país en otro, pero no, se toman tiempos milenarios, pareciera que les gusta la confrontación y que siga aumentando el odio, pero eso es tarea de los políticos, nosotros estamos cumpliendo con la ciudadanía”, dijo el burgomaestre paceño a los medios de comunicación. Según la Asamblea Legislativa Plurinacional, la preselección de candidatos y la elección judicial se formarán en un plazo máximo de 230 días y este lunes comenzará el tratamiento del proyecto de ley de convocatoria para las elecciones judiciales. “Yo espero que los políticos entiendan ya, siguen bloqueando, no se conforman, no sé hasta dónde quieren estrangular la economía del boliviano. Fíjese los padres están preocupados ¿con qué voy a comprar útiles escolares?, los políticos siguen apretando muy bien, más bien parece que ahora han decidido apretar la plaza Murillo, pero que levanten los bloqueos”, enfatizó la primera autoridad edil. En criterio del alcalde, con voluntad política se podría aprobar en menos de 24 horas las elecciones judiciales. “Una ley que ya está discutida, no es la primera vez que hacen elecciones judiciales, ya se han hecho, hay todo un formato, hay que ajustar la transparencia, se podría aprobar eso en menos de 24 horas, si es que hay voluntad política”.